«Буду танцевать, чтоб не думать о работе»: Клава Кока выпустила гимн современной девушки

25-летняя певица Клава Кока написала гимн современной девушки, который стал саундтреком телеканала «Суббота!». Песня называется «Залипла на Субботе!», ее можно послушать в «Яндекс. Музыке» в плейлисте «Музыка для идеальной субботы» из 13 треков, собранных ведущими канала Натали Ящук, Стасом Круглицким, Мариной Федункив и другими.

«Это гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится», — охарактеризовала Клава Кока новую песню.

«Я прыгну на кровать и буду танцевать, чтоб не думать о работе», — поет артистка в своем свежем творении.

Напомним, что в марте популярная певица и блогер Клава Кока стала лицом канала «Суббота!», как ряд других звезд Рунета.

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