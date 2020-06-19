«Я могу убежать»: Niletto связал Клаву Коку в ее новом клипе

На съемках музыкального ролика парочка отправилась в полет на воздушном шаре.

19 июня в Сети появился клип Клавы Коки и рэпера Niletto на песню «Краш». Сама композиция звучит как типичный танцевальный поп, но в ролик артисты добавили немало экстравагантных вещей, например, сочетание драгоценностей и простецкого букета полевых цветов.

По сюжету парень везет девушку на мотоцикле в поля, где их ждет разноцветный воздушный шар. Оба счастливы, вот только руки у красавицы почему-то связаны. Хотя, если вслушаться в текст, все становится понятно.

«Ты, ты будешь со мной И останешься жив. Я могу убежать, Ты меня привяжи», — поет Клава.

Артистка рассказала поклонникам, что в этом клипе нет спецэффектов, искусственного света и постановочных кадров — все снималось вживую. За 5 часов видео набрало более 450 тысяч просмотров.

Добавим, что Кока буквально коллекционирует «совместки» с самыми успешны исполнителями. В прошлом году у нее вышли клипы с Егором Кридом и Моргенштерном, а в этом она активно снимала ролики на самоизоляции с Димой Биланом.