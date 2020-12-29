Вот так сюрприз: Клава Кока подловила папу на улице и вручила ему ключи от новенького авто

24-летняя певица Клава Кока заставила своих родителей поверить в новогоднее чудо. На 55-летие своего отца она устроила родителю сюрприз, от которого он долго не мог отойти.

Девушка купила отцу новенький автомобиль Toyota и вручила ему ключи, когда тот спокойно шел по улице, ничего не подозревая. Опешивший родственник вначале ничего не мог сообразить и даже не брал предложенный подарок, но потом с удовольствием сел в салон.

«Супер! Это просто восхитительно!» — сказал мужчина.

В этот момент на улице находилась его жена, мама Клавы. Было видно, что женщина необыкновенно тронута моментом и вот-вот готова расплакаться.

«Подарила папе машину на день рождения. Исполнила его мечту, да и свою тоже. Его реакция — бесценна!!! Люблю тебя. И все отдам за нашу семью! Урааааа!!!» — написала про этот сюжет певица.

Отметим, что Клава выросла в простой многодетной семье родом из Екатеринбурга. У нее есть родные брат и сестра. В Москву они переехали, когда исполнительнице песни «Краш» было 13 лет.

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