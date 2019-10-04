Директор Black Star — Teleprogramma.pro: «Клаву Коку не раскрутили как певицу, вопрос с L’One решается в суде»

Павел Курьянов, известный как Пашу, во время прямой трансляции на Youtube-канале ответил на вопросы нашего корреспондента про уход Джигана, Егора Крида и L’One из команды.

С начала года Black Star покинули три топовых артиста. При этом лишь Егору Криду удалось уйти из лейбла без скандала, а вот в ситуации вокруг Левана Горозии (сценический псевдоним L’One) зрители до сих обвиняют лейбл. Ведь по условиям контракта тот не может исполнять собственные песни, не выкупив у Black Star права на них…

Зато неожиданно выстрелило имя Клавы Коки. Ее песня «Зая» попала в ротации на радио, а клип на песню собрал 10 миллионов просторов. О том, какие ставки Black Star делает на 23-летнюю певицу, а также кого из ушедших артистов Тимати готов принять обратно, рассказал директор лейбла Павел Курьянов (он же Пашу и муж певицы Ханны) во время прямой трансляции на YouTube.

Отвечая на вопрос корреспондента Teleprogramma.pro, тот заметил, что по его ожиданиям, уже ближайшей весной Клава войдет в список «больших артистов».

«У Клавы был особенный путь. Сначала мы год вкладывали деньги в ее песни, но не могли найти ее аудиторию. Но потом заметили, как она общается с людьми и какая она сама, и решили попробовать развить ее как блоггера. И вот спустя год она обрела популярность в сети, мы же стали возвращать ее потихоньку к музыке. И этой весной она выстрелила, — поведал Курьянов. — И многие спрашивают, что за слова «отцепись» и тому подобные в ее песнях, но именно через молодежный сленг она и нашла ключ к «своим людям». Она почувствовала проблематику нового поколения, раз именно эти песни получают так много отдачи и любви».

Пашу уверен, что уже к весне девушка выйдет на новый уровень.

«Это ожидаемо. Ее любят и она делает все верно», — заметил соучредитель лейбла.

Друг Тимати также внес ясность в недавний скандал с L’One. Ведь еще недавно 33-летний рэпер обвинил своих бывших помощников в том, что они «украли его имя и песни».

«Вопрос решается в суде, Лева — истец, мы — ответчики. Мы предоставили все документы, которые, как мы считаем, доказывают нашу правоту, — заметил Курьянов. — Это если говорить о юридической стороне… Если же мы говорим о человеческой, то я помню, как еще 7 лет назад мы сидели с ним в нашем маленьком старом офисе и писали планы на листке бумаге. И там было — собрать зал на 1000 человек, потом на 6000 человек. И так и получилось. На его первое выступление пришли 800 человек, а на недавний концерт в «Олимпийский» 13 тысяч. И мы организовали этот концерт, хотя он и был для нас убыточным. Но Лева лично меня об этом попросил, а после концерта написал трогательное сообщение: «Спасибо за осуществление мечты».

К слову, на том же концерте L’One и объявил, что начинает работу как самостоятельный артист. Дальше же, со слов директора Black Star, началось обсуждение деталей…

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«Мы значительно снизили сумму, за которую он мог спокойно выкупить авторские права. И я еще тогда ему сказал: «Ты ее за полгода отработаешь» и он согласился. Пожал руку мне и Тимати. А на подписание договора пришел с адвокатами. Я ему говорю: «Лев, так мы же договорились. Ты пожал руку и сказал, что тебе можно доверять», на что он ответил: «Говори теперь с ними».

Сейчас команда Black Star ожидает решения суда. Пашу же заметил, что продюсерский центр не держит зла ни на одно из артистов.

«Наши двери открыты для всех, с кем мы расстались, — ответил Курьянов на вопрос Teleprogramma.pro . — Только надо понимать, каких высот хочет достичь сам артист. То ли он стремится быть в топе, то ли «нишевым». Ведь, если у исполнителя нет амбиций, то лейбл, как и любая машина, работает вхолостую».

А как вы считаете, может ли Леван Горозия выступать под известным псевдонимом L’One или лучше вернуться к своему настоящему имени?