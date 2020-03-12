«Он приезжал ко мне в больницу»: Клава Кока разоткровенничалась об отношениях с Моргенштерном

Певица лейбла Black Star Клава Кока откровенно рассказала об отношениях с Моргенштерном в шоу «Алена, блин!». Многочисленные слухи о том, что девушка встречается с «легендарной пылью», как сам себя называет Алишер, поползли после выхода клипа на песню «Мне ***».

В кадре Моргенштерн страстно целовал Коку. Впоследствии на многочисленные вопросы о союзе музыканты отшучивались, что подогревало еще больше интереса к их отношениям.

Алене Жигаловой Кока рассказала, что когда она оказалась в больнице, Алишер отыскал у ее сестры номер телефона, а затем приехал к ней в палату, чтобы навестить.

«У нас очень близкие взаимоотношения, мы всегда на коннекте. Я его просто обожаю! В больницу он приезжал, меня поддерживал. В моей работе очень мало таких людей, я их очень ценю. Он очень хороший человек, это стопроцентный факт», — отметила она.

Кока подчеркнула: именно любовных отношений между ней и Алишером нет. Все, что возникало ранее, было ничем иным, как шуткой. Однако ребята тесно общаются и надеются выстроить продуктивное сотрудничество.