Свободный полет: Тимати перестал быть артистом музыкального лейбла Black Star

В 2019 году мир российского шоу-бизнеса был потрясен уходом с музыкального лейбла Black Star таких рэперов, как L’One и Егор Крид. Артистам с разной степенью успеха пришлось делить свое творчество с бывшим товарищем Тимати, который являлся совладельцем компании. В 2020-ом происходят еще более обескураживающие события.

27 июля сам Тимати объявил о том, что покидает Black Star. Неужели ему стало тесно в собственном творении?

Чтобы не плодить домыслы в прессе и социальных сетях, 36-летний артист написал большой пост в Instagram, в котором сразу расставил все точки на «и». Он подчеркнул, что это не спонтанное, а взвешенное решение, к которому он давно пришел. Тимати рассказал, что за 20 лет ему вместе с командой удалось перевернуть музыкальный рынок в стране и открыть дорогу сотням молодых имен. Но теперь он хочет двигаться дальше самостоятельно.

По словам рэпера, большая компания стала все больше сосредотачиваться на цифрах и бюрократии, а потому потеряла «камерный шарм», с которого все начиналось.

«Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» в своем деле, а мне, скорее, ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я, — пишет Тимати. — Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше!»

Артист признался, что уверен в своих силах — один раз он уже построил музыкальную империю из камерного проекта и сможет сделать это снова, если потребуется. Сейчас у звезды большие самостоятельные планы в музыке. Какие — станет понятно из его нового альбома, который выйдет уже в конце сентября нынешнего года.

«Я давно хотел все поменять, стартануть с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым, — признался рэпер. — Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают закостенеть».

Тимати подытожил, что с 27 июля является независимым артистом и перестает отвечать за дальнейшую деятельность Black Star, в том числе и за ее подопечных звезд. В некоторых структурах компании, в частности в сети бургерных, он сохранил свои учредительские доли и права, а фирменные салоны красоты и фитнес-клубы перешли у его ведомость. Своим же бывшим товарищам по бизнесу рэпер пожелал дальнейших успехов.