«Пытались что-то построить»: Клава Кока с грустью вспоминает флирт с Егором Кридом

Клава Кока с грустью вспоминает флирт с Егором Кридом. В том, что когда-то она была влюблена в Егора, певица откровенно призналась Алене Жигаловой в передаче «Алена, блин!». Девушка отметила, что с коллегой по сцене она знакома уже четыре года, и за это время юноша сумел стать для нее очень дорогим человеком. Несмотря на духовную близость, полноценных отношений между ними не получилось.

«Я не могу назвать то, что между нами было, полноценными отношениями. У меня к нему были чувства, мы с ним что-то пытались построить, но поняли, что нам лучше дружить, чтобы не потерять друг друга как персонажей и как личностей. Решение это мы, естественно, принимали вместе», — призналась она.

Сейчас, по словам Клавы, чувства к Егору у нее все же остались, но она перестала воспринимать его как мужчину. Теперь она рассматривает Крида как человека и доброго товарища. Певица не скрывает, что Крид для нее ближе, чем Моргенштерн, хотя и с тем, и с другим она общается достаточно активно.

Опровергла Кока и факт беременности от Крида. Стремительно множащиеся слухи о появлении общего ребенка исполнительницу смущают, ведь время их отношений давно прошло.