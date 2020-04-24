«Моцарт в джунглях», «Шторм», «Фарго» и другие фильмы: что звезды смотрят на самоизоляции

Уже все пересмотрели и не знаете, чем себя занять в выходные? Посмотрите, какие фильмы рекомендуют знаменитости. Возможно, некоторые из них вам понравятся.

Как показывает практика, чаще всего в качестве основного вида досуга россияне выбирают просмотр фильмов и сериалов. Наши знаменитости тоже не стали исключением.

Какие фильмы смотрят звезды на карантине? Какие свои любимые кинокартины они бы могли порекомендовать нашим читателям? А может, у них есть фавориты среди киногероев? Смотрите подборку Teleprogramma.pro.

Андрей Чадов: вспоминая арены Колизея

Актер Андрей Чадов проводит вынужденный досуг с пользой: он смотрит документальный сериал «Планеты» телеканала BBC, рассказывающий о планетах нашей Солнечной системы.

Впрочем, Чадова привлекают и миры, созданные человеческим воображением. Неудивительно, что в числе своих любимых сериалов артист назвал сагу «Игра престолов». Также в этот заветный список он включил нашумевшие зарубежные сериалы «Фарго», «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы».

Кстати, у Андрея Чадова есть и любимый киногерой. Это гладиатор Максимус в исполнении Рассела Кроу в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта. А может, в прошлой жизни Чадов был римским воином и побеждал на аренах Колизея?!

Остап Бендер — любимый герой Алики Смеховой

Актриса Алика Смехова сейчас в тренде. Она смотрит нашумевший сериал «Зулейха открывает глаза», вызвавший ожесточенные споры среди зрителей. Алика же выступает на стороне тех, кто открыто восхищается фильмом о тяжелой судьбе татарской женщины в 1930-е годы.

Пользуясь случаем, Алика порекомендовала зрителям к просмотру сериалы со своим участием «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», «Два отца и два сына» и «Дневник доктора Зайцевой».

«Фейсбук напомнил мне, что год назад вышел второй сезон «Гранд» с моим участием. Сейчас, правда, появился уже третий, — сказала Алика Смехова. — Мне кажется, что эта комедия очень актуальна для настроения».

А в качестве своих любимых героев Алика Смехова назвала Остапа Бендера в исполнении Андрея Миронова и героиню фильма «Сказка странствий» Марту.

больше по теме 51-летняя Алика Смехова намекнула на изменения в личной жизни Актриса дала откровенное интервью о своей жизни.

Джентльмены предпочитают «Джентльменов»

Актер и юморист Юрий Стоянов огласил целый список фильмов, которые смотрит во время самоизоляции.

«Сейчас я посмотрел первый сезон американского сериала «Охотники», фильм «Джентльмены» Гая Ричи и новый фильм Стивена Содерберга «Прачечная». С удовольствием пересматриваю «Звоните Ди Каприо» — блестящий сериал, — признался Юрий Стоянов».

Также актер назвал тройку своих самых любимых сериалов: «Метод Камински» с Майклом Дугласом, британский сериал «Массовка» и американский сериал «Моцарт в джунглях» о тайной жизни филармонического оркестра Нью-Йорка.

А на вопрос о любимом киногерое Юрий Стоянов ответил так:

«Я уже вышел из того возраста, когда молодые люди идентифицируют себя с персонажами любых фильмов. Для меня это просто образы, созданные артистами. Прежде всего, я оцениваю работу».

Роман Курцын – «Миллионер из трущоб»?

А вот актер Роман Курцын неожиданно ассоциирует себя с главным героем фильма «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла Джамалем Маликом.

Напомним, по сюжету картины этот персонаж выиграл игру «Кто хочет стать миллионером?», поскольку правильные ответы на вопросы ему подсказала сама жизнь. Видимо, Роман тоже хочет сорвать большой куш.

Также в числе своих любимых героев он назвал лейтенанта Альдо Рейна в исполнении Брэда Питта из фильма «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

Что касается сериалов-фаворитов Романа Курцына, то это «Во все тяжкие», «Декстер» и российский сериал «Фитнес».

Однако во время карантинных будней устраивать домашние сеансы Роману некогда.

«Я занимаюсь строительством дома. У меня по две тренировки в день и подготовка к проекту», — отметил Роман Курцын.

Сергей Жигунов рекомендует «Утро Родины»

Регулярно смотреть сериалы и не только в период карантина актеру, режиссеру и продюсеру Сергею Жигунову положено по долгу службы. Ведь он является президентом кинофестиваля многосерийных художественных фильмов «Утро Родины», который ежегодно проходит в Южно-Сахалинске.

Недавно Сергей посмотрел многосерийный фильм «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли.

«Смотрите конкурсные программы фестиваля «Утро Родины», — сказал Сергей Жигунов. — Пока есть возможность, нужно зайти на стриминговые каналы Start и Premier и смотреть очень хорошие картины. Например, сериалы «Шторм» и «Эпидемия».

Желаем вам приятного просмотра на выходных!