«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова

«Полоскание грязного белья»: Сергея Жигунова возмутило поведение авторов ток-шоу в период эпидемии

Знаменитый актер и режиссер несколько раз отказался принять участие в телевизионных передачах.

«Полоскание грязного белья»: Сергея Жигунова возмутило поведение авторов ток-шоу в период эпидемии
СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В период пандемии в нашей стране введен режим самоизоляции. Его действие продлено президентом Владимиром Путиным до 30 апреля. Имеют право продолжать трудиться СМИ: они обеспечивают информационную безопасность.

Но у известного актера Сергея Жигунова после общения с телевизионщиками остался «неприятный осадок». Оказалось, что звезду «Гардемаринов» неоднократно в последнее время приглашают в студии ток-шоу. Артист безуспешно пытается вразумить продюсеров: «А как же самоизоляция?»

«Я понимаю, что все мы считаем, что наше дело — самое нужное. Но поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности», — высказался в своем инстаграме Жигунов.

Он напомнил телевизионщикам об ими поддерживаемой акции  #сидимдома, а также предложил рассмотреть возможность дистанционного общения с гостями и экспертами — риск заражения коронавирусом в таких условиях нулевой.

К слову, многие передачи отказались от зрителей в студии. Например, в «Поле чудес» вместо гостей — надувные шары, а в «Вечернем Урганте» — съемочная группа.

Тэги

карантинкоронавируспандемиясамоизоляцияСергей Жигунов
Loading...