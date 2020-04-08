«Полоскание грязного белья»: Сергея Жигунова возмутило поведение авторов ток-шоу в период эпидемии

Знаменитый актер и режиссер несколько раз отказался принять участие в телевизионных передачах.

В период пандемии в нашей стране введен режим самоизоляции. Его действие продлено президентом Владимиром Путиным до 30 апреля. Имеют право продолжать трудиться СМИ: они обеспечивают информационную безопасность.

Но у известного актера Сергея Жигунова после общения с телевизионщиками остался «неприятный осадок». Оказалось, что звезду «Гардемаринов» неоднократно в последнее время приглашают в студии ток-шоу. Артист безуспешно пытается вразумить продюсеров: «А как же самоизоляция?»

«Я понимаю, что все мы считаем, что наше дело — самое нужное. Но поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности», — высказался в своем инстаграме Жигунов.

Он напомнил телевизионщикам об ими поддерживаемой акции #сидимдома, а также предложил рассмотреть возможность дистанционного общения с гостями и экспертами — риск заражения коронавирусом в таких условиях нулевой.

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К слову, многие передачи отказались от зрителей в студии. Например, в «Поле чудес» вместо гостей — надувные шары, а в «Вечернем Урганте» — съемочная группа.