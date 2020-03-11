«Побольше таких фильмов»: на фестивале «Утро Родины» представлена картина о Михаиле Миле

В эти дни на Сахалине проходит фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины». Его гости могут первыми увидеть картины, общероссийская премьера которых состоится гораздо позже. Например, зрители уже познакомились с работой режиссера Константина Буслова «Небо измеряется милями», которая подготовлена ко Дню Победы.

Сериал рассказывает о жизни выдающегося советского авиаконструктора Михаила Миля, без которого невозможно представить историю отечественного вертолетостроения. Показана работа этого выдающегося человека — от экспериментов с первым автожиром до триумфального успеха в Ле-Бурже в 1965 году, где были представлены советские вертолеты Ми-6, Ми-8 и Ми-10. Консультантами картины выступили дочери конструктора и его коллеги. Летательные аппараты съемочная группа собирала сама — по сохранившимся в архивах чертежам и эскизам.

«Когда фильм показывали родственникам конструктора Миля, они были очень довольны и благодарили режиссера. И поделились, что как будто окунулись в детство, увидели снова своих родителей, потому что эта история практически документальная», — рассказывает актриса Марьяна Спивак. «Просто замечательный фильм! Особенно понравилось то, что обратились к именам, которые должно знать молодое поколение. Хорошо было бы, если бы наши режиссеры снимали побольше таких фильмов», — поделилась впечатлениями зритель Зинаида Дмитриевна Остапова.

Главную роль играет Евгений Стычкин. В виде сериала из четырех эпизодов зрители увидят картину на одном из федеральных каналов в конце 2020 года.