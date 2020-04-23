Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов: «Сейчас люди стали размером с мобильный телефон»

Евгений Морозов, исполнивший роль Игнатова в популярном сериале «Зулейха открывает глаза» проводит карантин с семьей в московской квартире. О том, чем наполнены его дни, Евгений рассказал журналистам Teleprogramma.pro.

«Тело есть, а меня нет»

— Хорошую шутку на днях прочитал: «Раньше я думал, что не смотрю фильмы и не читаю книги, потому что у меня нет времени. Теперь я знаю, что это не так».

Поймал себя на том, что и правда, смотрел я раньше на книжный шкаф полный книг и думал: «Была бы у меня неделя, я бы все прочитал!» Но дело не во времени, а в желании.

Бывают дни, когда много всего удается сделать: писать сценарий, снимать пробы, давать интервью. Вчера весь день «был на работе» – закрывшись в комнате, читал книгу «Трое в лодке, не считая собаки» — главу, которую попросили записать.

А бывают дни, когда получается сделать что-то одно. Если сажусь писать сценарий, то погружаюсь часов на пять, и полдня меня нет — тело есть, а меня нет. Я обожаю уединение, для меня это нормально.

Есть люди, которые не могут быть в тишине, и если дома никого нет, включают радио или телевизор. Им тяжело. Я в этом смысле спокоен, могу с книжкой просидеть целый день.

«Я понял котов и собак»

— А на улице бываете?

— Бываем. Последний раз дня три назад выходили. Мы купили большие мусорные мешки, чтобы не выносить каждый день. Серьезно подошли к вопросу. Если мы заболеем, то, скорее всего, легко перенесем, но можем кого-то заразить.

Все заказываем онлайн, но иногда, чтобы не сойти с ума, раз в три-четыре дня выходим в магазин с сумкой в кармане и идем за продуктами, шарахаясь от прохожих.

Когда так редко выходишь из дома, меняется ощущение окружающего. Ты как будто снова в детстве: все вокруг огромное. Дома большие, деревья большие… Я вдруг понял котов и собак: знаете, когда кота первый раз на улицу выносишь, у него истерика начинается.

Я пока до магазина дохожу, устаю уже, хочется домой, отдохнуть.

«Уже хочется пообниматься»

— У карасей есть такая особенность: если они живут в безопасном месте, где много еды, они становятся огромными в несколько килограммов, но если запустить их в маленький прудик без еды и с хищниками, они могут быть размером с рублевую монету.

Мне кажется, что у человеческой психики такое же свойство – сжиматься и разжиматься. Сейчас мы сжались до размера своих квартир. Представляете, что будет, когда можно будет выходить: сначала до торгового центра, потом подальше, потом первый спуск в метро… А вокруг люди! (Смеется.)

Сейчас люди в основном в интернете: «Ютьюбе», «Инстаграме» — они стали размером с мобильный телефон — какая у кого диагональ. Хочется пообниматься с друзьями. Уже поднадоело это электронное общение.

Поймал себя на том, что радуюсь курьерам, которые приезжают и оставляют еду. Наверное, скоро будем так делиться новостями: «Какие события у тебя сегодня были?» — «Приезжал курьер!».

Волонтеры, курьеры, врачи, таксисты, полицейские, пожарные, продавцы – герои нашего времени.

«Оправданий плохой форме быть не может»

— Режим соблюдаете?

— Стараюсь ложиться не поздно. Конечно, когда все время дома, расписание летит в тар-тарары, но стараюсь вставать пораньше. У ребенка в 9 утра школа, вместе и встаем.

Слежу за питанием, мне уже не 20 лет, когда я мог съесть пельмени в 2 часа ночи и нормально себя чувствовать.

— Готовите?

— Только завтраки. Иногда и могу стейк приготовить на электрогриле. Но это несложно. Я из рабочей семьи и в еде неприхотлив.

— Шаги нахаживаете?

— Нет. Но я продолжаю тренироваться. Каждый день. Оправданий плохой форме после коронавируса быть не может.

— Сколько времени тренируетесь?

— У меня 4-минутные тренировки 2-3 раза. При правильной нагрузке этого достаточно.

— Вы поддерживаете пожилых родственников? Звоните?

— Я и без карантина это делал.

«Сорвал джекпот»

— Благодаря карантину я успеваю пообщаться с растущим числом моих подписчиков в «Инстаграме». Для меня это ново. Я никогда не получал такое количество обратной связи.

— Знаете сколько у вас подписчиков?

— Точно не знаю, несколько тысяч.

— 7077, если точно. Три семерки.

— О, джекпот!

— И что, все пишут?

— Это живые подписчики, не накрученные, поэтому — да, вопросов много. Я, конечно, не всем отвечаю, не успеваю. Был день, когда я утром решил: «Пообщаюсь» и сел отвечать на вопросы. В результате практически весь день отвечал, к вечеру почувствовал, что это может стать моей новой профессией: «отвечатель на комментарии».

— Новые друзья появляются?

— Пока только удаляю (Смеется). Друзья — это когда ты открыл кому-то сердце, и тебе открыли в ответ.

Новые друзья появляются в реальной жизни: Егор Анашкин (режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»), Никита Ефремов, да, пожалуй, весь актерский состав «Зулейхи» — это мои друзья.

— По поводу «Зулейхи» улеглись страсти?

— Мне кажется, что да. Сложно ругать, когда не реагируют. Я не против критики, но хочется, чтобы она была конструктивной.

Вчера мне прислала сообщение зрительница из Америки: «Моя мама — дочка раскулаченных, мы смотрим фильм и вместе плачем». И маленькое видео, где сидит бабушка, она плохо видит и сидит в метре от огромной плазмы и смотрит наш сериал.

Вся критика перекрывается этими несколькими кадрами.