Роман Курцын рассказал о спорте и своих предпочтениях в любви

Актер активно начал нырять в прорубь, а вот высокие девушки-модели его не привлекают.

Актер Роман Курцын становится все более популярным в России. Его иногда ставят на один уровень с Александром Петровым, приписывая огромную конкуренцию за внимание продюсеров. Роман при этом успевает не только играть в кино и театре, но и поддерживать свое тело в прекрасной физической форме.

Однако образ сурового мачо, а иногда даже отъявленного «гопника» в кино совсем не сочетается с тем, какой Курцын в реальной жизни. Порталу Teleprogramma.pro актер рассказал о своих увлечениях и о том, чем он на самом деле занимается, после того как камеры выключаются.

Как оказалось, Роману задают так много вопросов о спорте и правильном питании, что ему даже пришлось завести свой YouTube-канал, где он показывает упражнения и объясняет, как из 100-килограммового мужика превратиться в мечту соседок.

Также выяснилось, что Курцын подсел на купание в проруби, и присоединиться к нему может любой желающий! Но, конечно же, Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует проконсультироваться с врачами, прежде чем подвергать организм таким нагрузкам.

Роман рассказал и о том, какие девушки ему нравятся. Высоким худышкам с модельной внешностью он сразу сказал нет, а вот спортивные дамы с формами — как раз в его вкусе.