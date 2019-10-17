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Юрий Стоянов признался, чего боится на киносъемках больше всего

В скором времени актер появится в новом мини-сериале «Запасный выход» на канале НТВ.

Юрий Стоянов признался, чего боится на киносъемках больше всего
Юрий Стоянов/Фото: Владимир Веленгурин/КП

Актер Юрий Стоянов, которого зритель скоро увидит в мини-сериале «Запасный выход», рассказал, чего боится на съемках больше всего. Журналистам Teleprogramma.pro артист рассекретил, что снималась кинолента в морге (главный герой Стоянова работает там). Юрий отметил, что нахождение в подобном месте его не пугало. Сильнее всего он боялся немного другого – первого съемочного дня. Стоянов объяснил, что нередко вспоминает после окончания процесса, как снимался на старте, и нередко впадает в панику, не понимая, что именно он там «наиграл».

Стоянов подчеркнул – ему, как актеру, ситуация становится ясна только на третий день плотной работы. Когда же он это понимает, то начинает задаваться вопросами – что делать с предыдущими двумя сменами. Юрий подчеркнул – для достоверности передачи характера героя, ему важно «притереться» к образу. Он резюмирует, что каждый человек, который воплощен им на экране – не сыгран, а прожит.

Отметим, что четырехсерийный фильм «Запасный выход» выйдет на телеканале НТВ. Его дата пока не определена. Пару Стоянову составит Роман Мадянов – он сыграет напарника Юрия и бывшего уголовника. Главным героям предстоит расследовать хладнокровное убийство и помочь тем самым назначенному на это дело следователю.

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Юрий Стоянов признался, чего боится на киносъемках больше всего
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