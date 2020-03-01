Алика Смехова посчитала, что Роза Сябитова умерла

Актриса Алика Смехова изрядно повеселила публику во время записи программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. В студии гости эфира обсуждали вечную тему — отношения между мужчинами и женщинами. Главный вопрос, который всех волновал, через сколько времени после начала отношений все-таки стоит вступать в брак.

В какой-то момент слово предоставили юристу Екатерине Гордон. «Мне кажется, что у женщины должна быть опция уходить или не уходить от мужа. Если мужчина спустя год или два совместной жизни говорит: «Ой, ну зачем нам этот штамп в паспорте», то надо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами».

«А она умерла?» — на полном серьезе спросила общественницу актриса Алика Смехова.

«Как идею завещала. Слава богу, все живы», — сказала Екатерина Гордон.

больше по теме 51-летняя Алика Смехова намекнула на изменения в личной жизни Актриса дала откровенное интервью о своей жизни.

«Господи. Я думала она умерла», — заметила Алика Смехова, после чего некоторые звезды, собравшиеся в зале, начали улыбаться. Напомним, что одной из главных телесвах страны сейчас 58 лет.