«Умопомрачительная красавица»: Андрей Чадов поделился совместным снимком с возлюбленной

39-летний Андрей Чадов поделился с поклонниками совместным снимком с возлюбленной. Стоит сказать, что как и младший Алексей, Андрей свою личную жизнь предпочитает не комментировать. Однако, в 2019 году в программе «Судьба человека» Чадов рассказал, что влюблен. Выбором артиста стала модель Анастасия Виноградова.

На карантине пара проводит все совместное время вместе. До недавнего момента Чадов и Виноградова предпочитали отправляться в путешествие вдвоем: одной из последних стала поездка на Бали. Периодически выводит Чадов Настю и в свет – на премьеры собственных фильмов и кинокартин брата. На днях же Андрей поделился архивным снимком с очередного светского появления. Фолловеры от красоты модели остались в полном восторге.

«Ваша Настя просто умопомрачительная красавица», «Любви вам и счастья, Андрей», «На этом фото вы очень похожи», «Когда ж уже своей половинке предложение сделаете?», «Боже, какую даму урвал!», «Дорогие Настя и Андрей, будьте счастливы», — пожелали люди добра своему любимцу.