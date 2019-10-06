Звездные истории

Галкин — сверчок Джимини, а Седокова — Русалочка: на каких мультяшек похожи российские звезды

Портал Teleprogramma.pro пофантазировал и... собрал занимательную подборку.

Галкин — сверчок Джимини, а Седокова — Русалочка: на каких мультяшек похожи российские звезды
Певец Максим Галкин и сверчок Джимини. Фото: @maxgalkinru // кадр из мультфильма «Пиноккио».

Наверное, в мире нет девушек, которые в детстве не представляли себя принцессами из диснеевских мультфильмов. Но, кажется, красавицы из российского шоу-бизнеса выросли и стали прототипами принцесс в жизни. Да что уж греха таить, мужчины тоже не отстают от принцев и не только. В общем, смотрите фотоподборку портала Teleprogramma.pro.

Певица Жасмин — принцесса Жасмин

Восточная красавица певица Жасмин имеет все основания, чтобы претендовать на сходство с принцессой-тезкой из мультфильма про Аладдина. Эти черные густые волосы и выразительные черты лица присущи и реальной, и мультяшной Жасмин.

певица Жасмин и принцесса Жасмин. Фото
Певица Жасмин и принцесса Жасмин. Фото: @jasmin// rкадр из мультфильма «Аладдин».

Максим Галкин — сверчок Джимини

По нашему мнению, певец Максим Галкин невероятно похож на одного из самых добрых персонажей мультфильма про Пиноккио сверчка Джимини. И дело здесь совсем не в прическе, а в выражении лица. Не согласны?

Максим Галкин и сверчок Джимини. Фото
Певец Максим Галкин и сверчок Джимини. Фото: @maxgalkinru // кадр из мультфильма «Пиноккио».

Анна Седокова — русалочка Ариэль

Кажется, что певица Анна Седокова вдохновлялась русалочкой Ариэль, когда создавала свой образ. Пухлые губы, изогнутые брови, пушистые ресницы и выраженные скулы. Ну, одно лицо!

Анна Седокова и русалочка Ариэль. Фото
Анна Седокова и русалочка Ариэль. Фото: @annasedokova// кадр из мультфильма «Русалочка».

Светлана Лобода — принцесса Аврора

Современная принцесса Аврора — исполнительница Светлана Лобода любит петь, танцевать и наряжаться ничуть не меньше мультяшного персонажа из сказки «Спящая красавица».

Свеилана Лобода и принцесса Аврора. Фото
Светлана Лобода и принцесса Аврора. Фото: @lobodaofficial // кадр из мультфильма «Спящая красавица».

Иосиф Пригожин — Шрек

А это, так сказать, нетленка. Продюсера Иосифа Пригожина часто сравнивают с зеленым огром из мультфильма «Шрек». Наш «Шрек» ничем не уступает персонажу Dreamworks Pictures: такой же большой, широко улыбается и отхватил в жены красавицу Валерию.

Иосиф Пригожин и Шрек. Фото
Иосиф Пригожин и Шрек. Фото: @prigozhin_iosif // кадр из мультфильма «Шрек».

Лера Кудрявцева — Золушка

Телеведущая Лера Кудрявцева — просто вылитая Золушка. Мы нашли фотографию, где у нее и прическа похожая, и платье сверкает, словно к нему прикоснулась волшебная палочка крестной-феи.

P.S. Мы понимаем, что телеведущий Андрей Малахов совсем не похож на принца из сказки (принц вас ждет впереди — Прим. Ред.), но его присутствие дополняет картину.

Лера Кудрявцева, Андрей Малахов. Фото
Лера Кудрявцева и Андрей Малахов словно Золушка и принц. Фото: @leratv // кадр из мультфильма «Золушка».

Николай Басков — принц Чаминг

Может, мультипликаторы Dreamworks Pictures прошерстили звезд российского шоу-бизнеса, когда создавали персонажей «Шрека»? Огр — вылитый Пригожин, прекрасный принц Чаминг — певец Николай Басков (хотя с недавних пор эту роль пытается отвоевать актер Николай Костер-Вальдау, но русские не сдаются! — Прим. Ред.) и это только второе совпадение. Сегодня их будет три.

Николай Басков и принц. Фото
Певец Николай Басков и прекрасный принц Чаминг. Фото: @nikolaibaskov // кадр из мультфильма «Шрек 2».

Розы Сябитова — фея-крестная

И не будем откладывать третье совпадение в долгий ящик. В случае с телеведущей Розой Сябитовой мультипликаторы не ограничились внешним сходством, которое безусловно налицо. Они пошли дальше и превратили крестную-фею в русскую сваху... Устроили в «Шреке» шоу «Давай поженимся!».

Роза Сябтова и фея-крестная. Фото
Сваха Роза Сябтова и фея-крестная. Фото: @syabitova_roza // кадр из мультфильма «Шрек 2».

Лолита Милявская — Стервелла Де Виль

Что это мы только про принцесс и фей… А злодейки где? Мы очень любим певицу Лолиту Милявскую и совсем не считаем ее таковой, но на этом фото она чертовски похожа на Стервеллу Де Виль из мультфильма «101 далматинец». И черное платье, и седые пряди, и красные туфли. Вот только меховой шубки Лолите не хватает, чтобы окончательно войти в образ.

Лолита Милявская и Стервелла Де Виль. Фото
Лолита Милявская и Стервелла Де Виль. Фото: @lolitamilyavskaya // кадр из мультфильма «101 далматинец».

Как считаете, похожи российские звезды на мультяшек? Кто вам понравился больше всего? Оставляйте своим комментарии, а мы сделаем продолжение… 

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Галкин — сверчок Джимини, а Седокова — Русалочка: на каких мультяшек похожи российские звезды
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