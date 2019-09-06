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Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Пригожина

Певица была на втором месяце беременности.

Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Пригожина
Валерия потеряла ребенка от Пригожина/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин вместе со своей женой певицей Валерией стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Исполнительница в студии у Бориса Корчевникова призналась, что они очень хотели с Пригожиным совместных детей, несмотря на то, что у каждого из них на момент знакомства уже было по три ребенка от предыдущих отношений.

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото
Валерия потеряла ребенка от Пригожина/globallookpress.com

«Однажды я заболела очень сильно гриппом. Это был сильнейший вирус. Я не знала, что я в положении.  Оказалось, что была на втором месяце беременности. И я дала такую дозу антибиотика… Я не знаю, как бы я выжила, потому что я очень сильно заболела. И потом вот буквально через две недели после болезни я поняла, что в положении. Все тесты показали. Я сдала кровь. Врачи сказали, что надо ждать, как все будет развиваться», — заявила исполнительница.

Как отметила Валерия, через несколько дней произошло отторжение плода. При этом долго переживать у звезды и ее супруга просто не было времени.

«Как мы пережили? Мне нужно было летать на следующий день на гастроли. Мы все свои раны залечиваем в работе», — заявила Валерия.

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Тэги:

Борис КорчевниковВалерияВалерия и Иосиф ПригожинИосиф ПригожинПрограмма "Судьба человека"

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Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Пригожина
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