Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин вместе со своей женой певицей Валерией стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Исполнительница в студии у Бориса Корчевникова призналась, что они очень хотели с Пригожиным совместных детей, несмотря на то, что у каждого из них на момент знакомства уже было по три ребенка от предыдущих отношений.

«Однажды я заболела очень сильно гриппом. Это был сильнейший вирус. Я не знала, что я в положении. Оказалось, что была на втором месяце беременности. И я дала такую дозу антибиотика… Я не знаю, как бы я выжила, потому что я очень сильно заболела. И потом вот буквально через две недели после болезни я поняла, что в положении. Все тесты показали. Я сдала кровь. Врачи сказали, что надо ждать, как все будет развиваться», — заявила исполнительница.

Как отметила Валерия, через несколько дней произошло отторжение плода. При этом долго переживать у звезды и ее супруга просто не было времени.

«Как мы пережили? Мне нужно было летать на следующий день на гастроли. Мы все свои раны залечиваем в работе», — заявила Валерия.