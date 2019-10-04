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К замку Максима Галкина в деревне Грязь прилетели инопланетяне

Телеведущий собирается показать снимки Кате Лель, которая, как она утверждает, часто вступает в контакт с пришельцами.

К замку Максима Галкина в деревне Грязь прилетели инопланетяне
Галкин рассказал о прилете инопланетян/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал снимок некоего странного объекта, который прилетел к его замку в деревне Грязь, где он, как известно, проживает со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми – Лизой и Гарри Галкиными.

Неопознанный объект у замка Галкина. Фото
К Галкину пожаловали пришельцы/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«А это сегодня с ранья. Может Кате Лель показать?» — спросил телеведущий своих подписчиков.

Впрочем, сам Максим Галкин все-таки сомневается, что это действительно НЛО. Он считает, что это просто так встает солнце.

Напомним, что Катя Лель в своих последних беседах с журналистами регулярно рассказывает о своих встречах с инопланетянами. При этом многие считают, что таким образом она просто пиарится. Сама исполнительница уверяет, что уже несколько раз встречалась с пришельцами и даже беседовала с ними. Пользователи в комментариях под ее постами часто троллят Катю Лель. Они также не верят, что у нее был контакт с пришельцами с других планет.

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Тэги:

Алла ПугачеваКатя ЛельМаксим Галкин
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К замку Максима Галкина в деревне Грязь прилетели инопланетяне
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