К замку Максима Галкина в деревне Грязь прилетели инопланетяне

Телеведущий собирается показать снимки Кате Лель, которая, как она утверждает, часто вступает в контакт с пришельцами.

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал снимок некоего странного объекта, который прилетел к его замку в деревне Грязь, где он, как известно, проживает со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми – Лизой и Гарри Галкиными.

«А это сегодня с ранья. Может Кате Лель показать?» — спросил телеведущий своих подписчиков.

больше по теме Галкин похвастался своей ивовой рощей около замка Телеведущий доволен тем, как растут деревья.

Впрочем, сам Максим Галкин все-таки сомневается, что это действительно НЛО. Он считает, что это просто так встает солнце.

Напомним, что Катя Лель в своих последних беседах с журналистами регулярно рассказывает о своих встречах с инопланетянами. При этом многие считают, что таким образом она просто пиарится. Сама исполнительница уверяет, что уже несколько раз встречалась с пришельцами и даже беседовала с ними. Пользователи в комментариях под ее постами часто троллят Катю Лель. Они также не верят, что у нее был контакт с пришельцами с других планет.