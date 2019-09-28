Жасмин заявила, что дочь Бони больше похожа на Алекса Смерфита

39-летняя Виктория Боня родила единственную дочь от ирландского миллионе Алекса Смерфита. После расставания с отцом девочки, экс-участница «Дома-2» взяла на заботы по воспитанию ребенка. При этом знаменитость не препятствует экс-возлюбленному видеться с наследницей. По словам Виктории, она никогда не позволяла себе негативно отзываться об Алексе. Боня уверена, что бывший избранник желает ей только счастья, и будет искренне рад в том случае, если она встретить достойного мужчину.

На личной страничке в Instagram телеведущая опубликовала свежее фото 7-летней Анджелины Летиции, обратившись к верным почитателям с вопросом.

«Папа или мама?! Кто преобладает в Анджелише», — поинтересовалась Виктория.

Примечательно, что снимок наследницы ирландского миллионера и российской актрисы привлек внимание и певицы Жасмин. Исполнительница заявила, что девочка, по ее мнению, больше похожа на отца.

«Папа!» — подметила артистка, отвечая на вопрос Бони.

В одном из интервью телеведущая объяснила, почему она не сохранила отношения с отцом своей дочери. По словам Виктории, она всегда мечтала о большой семье, тогда как Алекс, после рождения Анджелины не захотел больше заводить детей.