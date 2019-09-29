Светлана Лобода задумалась о смене имиджа вслед за Галкиным

Светлана Лобода нечасто экспериментирует со своей внешностью. Неудивительно: светлые прямые локоны, которые она чаще всего носит распущенными, и челку без преувеличения можно назвать «визитной карточкой» певицы.

Но накануне артистка задумалась о смене имиджа. На новом снимке в Instagram Лобода предстала с кудрявыми волосами. В подписи к публикации она решила узнать мнение подписчиков о ее преображении.

«Хорошего воскресного дня. Хочу быть кудряшкой. Оставаться с ними?» – подписала фото звезда.

Как решили подписчики блога, новая прическа Светлане очень к лицу. «Как же мне нравятся ваши кудри», «Какая красивая», «Вам идут кудряшки и отсутствие челки», «Кучеряхи класс», «Ну как хорошо с кудрями. Светик, вот так и ходи», «Вам идут кудряшки», – единодушно высказались фанаты.

А недавно сменить внешность задумал Максим Галкин. Супруг Пугачевой опубликовал в соцсети кадр, на котором на его лице красуются аккуратная борода и усы. Артист поинтересовался, идет ли ему этот образ. Одной из первых пост прокомментировала наставница вокального проекта «Голос. Дети».

«Очень!» – заявила певица. Кто знает, может быть именно Галкин вдохновил Светлану на ее собственное преображение.

А вам нравится новая прическа Лободы?