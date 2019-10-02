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Анна Седокова радикально сменила имидж для съемки

Певица стала брюнеткой с короткой стрижкой.

Анна Седокова радикально сменила имидж для съемки
Анна Седокова изменилась. Фото: globallookpress

Анна Седокова вновь предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Певица показала в Instagram кадры фотосессии, для которой она радикально поменяла имидж.

Экс-солистку «ВИА Гры» привыкли видеть с длинными светлыми локонами и небрежной укладкой. На новых кадрах она преобразилась, став брюнеткой с короткой стрижкой. А в подписи к посту Анна порассуждала о женской привлекательности.

«Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила», – пишет Седокова.

По словам певицы, красоту представительницам прекрасной половины человечества придает хорошая осанка, уверенность в собственных силах, забота о внешности и чуть-чуть обработки фотографий.

В комментариях подписчики звезды признали, что фотосессия удалась. Правда, многие отметили, что длинные волосы ей намного больше к лицу.

Фото: Instagram@annasedokova

Не стесняется певица показывать и свои «неидеальные» снимки. На днях она опубликовала семейный кадр, на котором она сидит перед зеркалом в компании сына и дочери. Анна была без ее обычного яркого макияжа и укладки, зато фото, по ее словам, получилось очень теплым и живым.

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InstagramАнна СедоковаАнна Седокова последние новостиАнна Седокова фотоПевица
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Анна Седокова радикально сменила имидж для съемки
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