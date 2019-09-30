Лолита Милявская объяснила, почему ей не нужен муж

Развод с пятым мужем дался Лолите Милявской нелегко. Певица так переживала расставание с Дмитрием Ивановым, что у нее сдавали нервы даже на сцене во время концерта. Но сейчас, кажется, артистка оправилась от стресса.

Накануне звезда заявила, что муж ей вовсе не нужен. На страничке певицы в Instagram появилось видео, где она демонстрирует поклонникам подаренный ей необычный презент – аппарат прессотерапии, использование которого улучшает кровообращение и оздоравливает организм.

Как поделилась Милявская, она осталась в полном восторге от часовой процедуры, которая заменила ей четыре сеанса массажа.

«Многое на себе пробовала, но удовольствия не доставляло, даже раздражало иногда! Как же обо мне начали заботиться незнакомые люди после развода, что и муж не нужен», – объяснила Лолита.

Напомним, ранее певица призналась, что разошлась с избранником после десяти лет отношений по его собственной инициативе. Из-за разрыва с Дмитрием у нее возникли проблемы со здоровьем, и началась депрессия. А на концерте в честь юбилея Анжелики Варум у Милявской произошел нервный срыв. Она так и не смогла допеть композицию «Городок», разрыдавшись перед зрительным залом.