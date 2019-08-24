Вышел официальный трейлер диснеевской киноверсии «Леди и бродяга»

В Сети появился первый трейлер к киноремейку знаменитого мультфильма 1955 года «Леди и бродяга». Ролик выпустила компания Walt Disney.

В киноверсии режиссера Чарли Бина рассказывается трогательная история любви кокер-спаниеля Леди и беспородного Бродяги. Впрочем, это было и в сюжете знакомого мультипликационного фильма. Чем новый художественный фильм будет отличаться от рисованной версии, пока неизвестно — создатели киноремейка держат интригу. Однако зрителям уже сообщили, что премьера фильма состоится 12 ноября на сервисе Disney+.

Напомним, что создание киноверсий известных мультфильмов сегодня в тренде у Walt Disney. В июле компания выпустила в прокат художественную киноленту по мультфильму «Король Лев». Фильм был полностью нарисован с помощью компьютерной графики. Судя по трейлеру киноверсии «Леди и бродяги», для изображения главных персонажей применялись аналогичные технологии.