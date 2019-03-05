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«Сваха обязана быть не замужем»: Роза Сябитова объяснила, почему она не состоит в браке

Сваха отметила, что мужчины требуют к себе много внимания.

«Сваха обязана быть не замужем»: Роза Сябитова объяснила, почему она не состоит в браке
Роза Сябитова. фото: globallook.com

Роза Сябитова уже много лет помогает невестам и женихам выбрать достойного партнера на передаче «Давай поженимся!». Также она дает советы своим подписчикам в соцсети. Женщина не стесняется говорить на самые откровенные темы. В последнее время поклонники часто интересуются личной жизнью самой свахи. Их удивляет тот факт, что она сама не состоит в браке. Роза решила пояснить, почему она после двух разводов больше не хочет ставить штамп в паспорте.

«Историческая справка: сваха обязана быть не замужем. Объясняю, мужчина — это самое ценное, венец природы. Уверяю вас, я знаю, я мать, которая родила мужчину. Так вот, мужчина требует очень много внимания к себе и заботы. Путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, а через его эго. Если вы выходите замуж, то он становится вашим центром вселенной», — рассказала Сябитова в ролике, который сняла для соцсети. Она подчеркнула, что может заниматься либо своей личной жизнью, либо чужой.

Сваха поспешила отметить, что у нее бурная интимная жизнь. Она не стала скрывать, что возлюбленный у нее всеже есть. Напомним, что уже около двух лет Роза строит отношения с бизнесменом по имени Ренат, который проживает на Кипре. В прошлом году женщина призналась, что избранник сделала ей предложение руки и сердца, но со свадьбой они решили повременить. От прошлых отношений у звезды есть взрослые дети: сын Денис и дочь Ксения.

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обществоРоза Сябитова

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«Сваха обязана быть не замужем»: Роза Сябитова объяснила, почему она не состоит в браке
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