«Команда идиотов или кроссовер с «Домом-2»: почему зрители ополчились на звездную команду шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и будут болеть за «народников»

На ТНТ стартовал новый сезон нашумевшего реалити «Выжить в Дубае». В третий раз под патронажем Павла Воли и Ляйсан Утяшевой звездная команда столкнется с «народниками» за приз в 10 миллионов.

В первом дубайском сезоне победителем стал известный футболист Павел Мамаев, а в «Выжить в Самарканде» деньги забрал цирковой тренер из ДНР Александр Лось. Так что у шоу 1:1, и победитель этого заезда однозначно прославит свою команду.

Teleprogramma.pro разбиралась, за кого будут болеть зрители.

Сердце с народом

В этот раз участники народной команды показались зрителям нереально славными. Еще до премьерного выпуска в Сети комментаторы в открытую отдавали свое предпочтение именно им, а не звездам.