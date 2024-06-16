«Команда идиотов или кроссовер с «Домом-2»: почему зрители ополчились на звездную команду шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» и будут болеть за «народников»

На ТНТ стартовал новый сезон нашумевшего реалити «Выжить в Дубае». В третий раз под патронажем Павла Воли и Ляйсан Утяшевой звездная команда столкнется с «народниками» за приз в 10 миллионов.
В первом дубайском сезоне победителем стал известный футболист Павел Мамаев, а в «Выжить в Самарканде» деньги забрал цирковой тренер из ДНР Александр Лось. Так что у шоу 1:1, и победитель этого заезда однозначно прославит свою команду.
Teleprogramma.pro разбиралась, за кого будут болеть зрители.
Сердце с народом
В этот раз участники народной команды показались зрителям нереально славными. Еще до премьерного выпуска в Сети комментаторы в открытую отдавали свое предпочтение именно им, а не звездам.
Лита: «Болеть буду за «народников», у звезд команда идиотов».
Наталья: «За «народников». Тем более там будет участвовать моя землячка из Астрахани».
Участники народной команды прошли серьезнейший кастинг, опередив тысячи конкурентов. Фото: пресс-служба ТНТ
Засланные казачки
Вот только не такие уж простые люди пополнили ряды народной команды. Может быть, все семеро никогда и не бывали за границей, но двое из них — уже участвовали в реалити-шоу, причем не в каком-то там, а в самом «Доме-2».
Любители экранных скандалов, без сомнения, узнали в 34-летнем Андрее Зубенко (мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени) и 32-летнем Остапе Солдатове (сап-инструктор из Москвы) персонажей, в разное время пытавшихся построить любовь в периметре известного проекта.
Андрей Зубенко и Остап Солдатов уже знакомы телезрителям по проекту «Дом-2». Фото: пресс-служба ТНТ
Примечательно, что в каком-то смысле их коллегой является Виктория Боня, но она оказалась в команде «зазвездившихся», как семерку знаменитостей ласково называют в Сети. Интернет-пользователи не стали игнорировать этот момент.
Аля: «О, знакомые лица. Это что, кроссовер с «Домом-2»?»
Ю: «А какой жесткий отбор проходили известные личности? Звездной командой назвать язык не поворачивается».
Наталья Карзевич: «Замечательная народная команда, приятные лица. Из тех, кого определили в звездную, большую часть тоже можно перевести в народную. Потому как, какие они звезды?»
Вот и получается, что кое-кто из звезд не дотягивает до своего статуса, а некоторые из «народников» очевидно имеют преимущество перед остальными.
Виктория Боня тоже из «Дома-2», но числится в звездной команде. Фото: пресс-служба ТНТ
Парня в горы бери
В целом же телезрители ТНТ считают, что и селебрити, и простые участники могут самым неожиданным образом проявить себя уже по ходу дела, и судить о них по фотографиям несколько преждевременно.
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Человек: «Так-то я за народников, но не сразу будет понятно, что из себя представляют как звезды, так и обычные люди. Надеюсь, не будет нытиков, которые постоянно жалуются, но ничего не делают».
Что ж, дубайский экстрим бодро рванул со старта и только набирает обороты — на радость всем любителям приключений, соревнований и эмоциональных выяснений отношений.
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