Пожарный из Туапсе, маркетолог из Астрахани: кто еще стал участником шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Приближается премьера проекта «Выжить в Дубае. Возвращение», где снова две команды будут бороться за возможность провести ночь в комфорте отеле, а не под открытым небом в пустыне. Ранее стало известно, что согласились принять участие в проекте: актриса Надя Сысоева, знаменитая пара Оксана Самойлова и Джиган, а также певец Торнике Квитатиани, телведущая Виктория Боня и актер Вячеслав Чепурченко. Им стоит помнить, что важно общаться и поддерживать друг друга, чтобы побеждать в испытаниях.

Также ТНТ раскрыл имена народной команды, которые будут противостоять селебрити. Им будет давать советы Ляйсан Утяшева. Приехали в пустыню 29-летний пожарный из Туапсе Илья Жуков, 30-летний сап-инструктор Остап Солдатов из Москвы, 20-летний строитель из ДНР Никита Плахотниченко, 33-летний мастер погрузочно-разгрузочных работ из Тюмени Андрей Зубенко, 29-летняя домохозяйка из Новокузнецка Александра Сухорукова, врач скорой помощи из Владимирской области 38-летняя Анастасия Перун и маркетолог из Астрахани 28-летняя Ольга Воронцева.

Стоит напомнить, что все они не были ранее за границей. Их ждет много новых эмоций и знакомство с артистами. Им нужно будет делать все, чтобы завоевать 10 миллионов рублей. Такой приз может изменить их жизнь. Одни хотят на эти день построить дом для родителей, другие мечтают закрыть ипотеку.

Напомним, что в первом сезоне «Выжить в Дубае» победил футболист Павел Мамаев. А во втором сезоне, который проходил в Самарканде, главный приз получил цирковой тренер Александр Лось.

Увидеть новый сезон шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» можно уже 16 июня в 18:30 на ТНТ.