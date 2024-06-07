«Стоун — истерическая натура, испортил проект»: Боня выдала как есть о новом «Выжить в Дубае»

Виктория Боня вошла в состав звездной команды нового сезона шоу ТНТ «Выжить в Дубае», скоро его покажут по ТВ.

Как рассказала знаменитость сайту Teleprogramma.pro, ее очень порадовал тот момент, что в съемках программы приняли участие Джиган и его жена Оксана Самойлова. А вот присутствие блогера Саши Стоуна ее по-настоящему расстроило.

«Этот Саша Стоун — истерическая натура, который испортил всю красоту этого проекта. Прошлые два сезона, на мой взгляд, такие крутые получились за счет того, что там не было этого поддельного «Дома-2». А тут Саша Стоун пытался ярчить, но ярчить он нормально не умеет. Поэтому его выпады выглядели глупо и нелепо. И у нас получился замес... Думаю, зрители сами смогут все оценить», — поведала Виктория Боня сайту.