Прямо на «Доме-2»: как выглядят дети Кузина, Пынзаря и Салибекова, которые родились и выросли на телепроекте

Самое знаменитое реалити-шоу отечественного телевидения «Дом-2» начало выходить на экраны 11 мая 2004 года. Тогда одиноких юношей и девушек собрали в одном месте, чтобы они строили любовь — с чем они справлялись на глазах у всей страны, каждый с переменным успехом.
За 16 лет существования телестройки (до перезапуска на телеканале «Ю» 19 апреля 2021 года) в ее стенах происходило всякое, в том числе появлялись дети. До закрытия проекта на ТНТ (18 декабря 2020) он подарил миру двенадцать малышей. Как правило, после такого важного события родители делали выбор в пользу приватности и уходили с проекта. Но дела подрастающего поколения знаменитостей не переставали интересовать фанатов.
Недавно экс-участница «Дома-2» Маргарита Агибалова поделилась с подписчиками фотографией с сыном Митей, который стал первым ребенком, родившимся под камерами. Парень уже совсем взрослый — он окончил восьмой класс. По этому прекрасному поводу смотрим, как живут повзрослевшие дети телестройки.
Митя Кузин, сын Риты Агибаловой и Жени Кузина
Митя появился на свет 15 декабря 2009 года и навсегда вошел в историю как первый ребенок, рожденный на «Доме-2». Вот только вскоре после появления малыша, его родители приняли решение расстаться. Рита удачно вышла замуж за Павла Марсо, и в этом браке у нее появилась дочь Бэлла.
Женя Кузин с сыном Митей отношения не поддерживает. Еще три года назад было известно, что папой он называет Павла — вслед за сестренкой. В конце этого года парню исполнится пятнадцать лет, он учится в школе с преподаванием на английском и турецком языках. А гордая мама балует подписчиков семейным фото с Кипра — где и проживает семейство Марсо.
Евгений Кузьмин также побывал во втором браке — с Александрой Артемовой. Из этого события они делали мощный пиар, все через тот же «Дом-2». В 2019 у супругов родилась дочь, но брак все равно распался. Сейчас Женя не так интенсивно транслируют свою личную жизнь на камеру и о громких изменениях в статусе не сообщает.
Рита Агибалова с 14-летним сыном Митей от Жени Кузина. Фото: соцсети
Артем Пынзарь, сын Дарьи и Сергея Пынзарь
А вот Артем Пынзарь, появившийся вторым в периметре «Дома-2», может похвастаться крепким союзом своих родителей. Дарья и Сергей Пынзарь до сих пор демонстрируют приятную семейную идиллию.
Артем родился 23 июля 2011 года, и преданные участники шоу еще некоторое время транслировали на всю страну, как нянчатся с малышом. Но потом все же решили покинуть проект, а в мае 2016 года родили Артему братика Давида.
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Семья живет на две страны — Россию и Турцию — и, что называется, «пилит контент». Недавно они всем составом повторили фото пятилетней давности. Дарья похвасталась, что топик на ней — один и тот же. Совсем скоро Артему исполнится тринадцать лет, он учится в школе Алании, где преподавание ведется на английском языке.
Семья Пынзарь косплеит себя же спустя пять лет. Фото: соцсети
Ролан Салибеков, сын Юлии и Тиграна Салибековых
Вслед за Артемом на телестройке родился Ролан Салибеков, он появился на свет 13 февраля 2012 года. Юлии Колисниченко (в девичестве) пришлось отстаивать малыша, так как Тигран был не готов к детям. Потом пара воссоединилась.
Долгое время Юля и Тигран считались самой крепкой парой проекта, ведь у Ролана родились два брата — Эльдар и Баграт. Но ничто не вечно. Экс-участники «Дома-2» развелись в мае 2022 года, процесс сопровождался многочисленными конфликтами и судами.
Выстроить отношения с сыновьями Салибеков не смог. Он считает, что во всем виновато влияние матери. Он на детей не обижается, надеясь, что с возрастом они одумаются. Тем более что дети от Юлии — не единственные сыновья звезды телестройки.
В 2022 году 37-летний многодетный отец вернулся на «Дом-2». Влюбчивый мужчина остановил свой выбор на 21-летней Виктории Лысковец. Возможно, потому что она забеременела от него. 21 мая 2024 года у супругов появился сын Леон. Однако последнее время отношения в семье не ладятся. Лысковец всерьез задумывается о том, чтобы стать матерью-одиночкой.
Юля Колисниченко с сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом. Фото: соцсети
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