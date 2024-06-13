Прямо на «Доме-2»: как выглядят дети Кузина, Пынзаря и Салибекова, которые родились и выросли на телепроекте

Самое знаменитое реалити-шоу отечественного телевидения «Дом-2» начало выходить на экраны 11 мая 2004 года. Тогда одиноких юношей и девушек собрали в одном месте, чтобы они строили любовь — с чем они справлялись на глазах у всей страны, каждый с переменным успехом.

За 16 лет существования телестройки (до перезапуска на телеканале «Ю» 19 апреля 2021 года) в ее стенах происходило всякое, в том числе появлялись дети. До закрытия проекта на ТНТ (18 декабря 2020) он подарил миру двенадцать малышей. Как правило, после такого важного события родители делали выбор в пользу приватности и уходили с проекта. Но дела подрастающего поколения знаменитостей не переставали интересовать фанатов.

Недавно экс-участница «Дома-2» Маргарита Агибалова поделилась с подписчиками фотографией с сыном Митей, который стал первым ребенком, родившимся под камерами. Парень уже совсем взрослый — он окончил восьмой класс. По этому прекрасному поводу смотрим, как живут повзрослевшие дети телестройки.

Митя Кузин, сын Риты Агибаловой и Жени Кузина

Митя появился на свет 15 декабря 2009 года и навсегда вошел в историю как первый ребенок, рожденный на «Доме-2». Вот только вскоре после появления малыша, его родители приняли решение расстаться. Рита удачно вышла замуж за Павла Марсо, и в этом браке у нее появилась дочь Бэлла.

Женя Кузин с сыном Митей отношения не поддерживает. Еще три года назад было известно, что папой он называет Павла — вслед за сестренкой. В конце этого года парню исполнится пятнадцать лет, он учится в школе с преподаванием на английском и турецком языках. А гордая мама балует подписчиков семейным фото с Кипра — где и проживает семейство Марсо.

Евгений Кузьмин также побывал во втором браке — с Александрой Артемовой. Из этого события они делали мощный пиар, все через тот же «Дом-2». В 2019 у супругов родилась дочь, но брак все равно распался. Сейчас Женя не так интенсивно транслируют свою личную жизнь на камеру и о громких изменениях в статусе не сообщает.