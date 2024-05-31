Оксана Самойлова рассказала, как уговорила Джигана участвовать в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»: «Поставила его перед фактом»

31 мая зрителей программы «УТРО. ТНТ», как всегда на позитиве, встретили ведущие: Анатолий Цой, Антон Кутузов, Катерина Решнова, Лейсан Тугушева и Максим Васильчук, чтобы рассказать свежие и интересные новости, а также поделиться полезной информацией. Уже завтра, 1 июня, вся страна будет отмечать Международный день защиты детей. В преддверии праздника в гости к ведущим пришла известная многодетная мама, модель, бизнесвумен и участница шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» Оксана Самойлова.

Оксана рассказала зрителям и ведущим, как ей удается справляться с ролью многодетной мамы. В разговоре с ведущими Самойлова отметила, что у нее есть помощники и няня.

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«Дети уходят в школу в 7:30 утра, возвращаются в шесть вечера. Мы учимся в русско-английской школе, поэтому у них супер полный день. Кроме Давидика дома больше никого нет. Учимся мы десять месяцев, то есть всего лишь два месяца отдых. Вот два месяца я как-то выживаю, все остальное время дети просто учатся», – прокомментировала Оксана Самойлова.

Ведущая Катерина Решнова попросила гостью поделиться со зрителями советами по воспитанию подростка, на что Оксана ответила, что ей самой нужны советы, потому что этот период для нее оказался очень сложный.

«У нас Ариела изначально лапушка, послушница, умница, отличница. Я когда наблюдала за своими детьми, я, естественно, знала, что существует подростковый период, но я была уверена, что с кем с кем, а с Ариелой меня это не коснется. Невозможно было представить, что из этого ангелочка божьего будет то, что сейчас. Нам очень тяжело. Мы сейчас реально проходим самый сложный год в моем материнстве с Ариелой», - подметила Оксана.

Ведущие не могли не задать вопрос успешной маме четверых детей, а какой на самом деле отец Джиган, ведь этот его образ практически скрыт от глаз общественности.

«Джига классный папа. Любимая тема у дочерей – Давидка просто еще маленький и сложно эту коммуникацию отследить – для них папа, это, во-первых, источник дохода. Они реально все фиксируют, все помнят. У них есть тетради, что, кому, когда, в каком году было дано, подарено», – рассказала Самойлова.

Кроме того, Оксана поделилась, что они с мужем уже задумывались о пятом ребенке и, если четыре года назад, после рождения четвертого малыша Самойлова думала, что «состав укомплектован, все дети есть», то сейчас она и ее супруг готовы к тому, чтобы появился еще один ребенок.

Также, одним из самых горячих поводов для обсуждения в студии стала новость об участии Оксаны Самойловой и Джигана в новом сезоне шоу ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение», ведь Оксана ранее никогда еще не снималась в программах формата реалити. Она уговорила мужа на это шоу: «Поставила его перед фактом».