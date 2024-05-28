Оксана Самойлова и Джиган стали участниками шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Состоялись съемки третьего сезона проекта, который получил название «Выжить в Дубае. Возвращение». Уже известно, что в шоу приняли участие Надя Сысоева с блогером Сашей Стоуном, Торнике Квитатиани, а также Виктория Боня.

Теперь раскрыты имена еще двух участников. Ими стали Джиган с женой Оксаной Самойловой. Раньше супруги не раз отдыхали в Дубае, но очередная поездка стала для них необычной, так как им пришлось выживать в пустыне.

По словам Оксаны, она очень хотела принять участие в проекте. Бизнесвумен заявила, что переживала только за дочек и сына, которых пришлось оставить на длительное время, но за ними приглядывали бабушка и дедушка.

Также жена рэпера отметила, что участие в шоу положительно сказалось на их отношениях, так как они стали еще ближе и смогли почувствовать себя словно подростки, которые попали в лагерь. Джиган заявил, что самым сложным испытанием для них оказалось частое отсутствие еды. Рэпер отметил, что никто их не подкармливал.

«Когда мы были в пустыне, единственной едой были рис, финики и немного овощей. Это очень выбивало из колеи, потому что, когда голоден, ты автоматически злой. А мы там были голодными постоянно»,– сказал Джиган.

Звездная и народная команды будут бороться за приз в 10 миллионов рублей. Уже скоро новые выпуски шоу с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей покажут на ТНТ.