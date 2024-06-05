«Уведет старая шкура Сашку у Надьки»: в Сети обсуждают новое шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Ведущие нового сезона шоу «Выжить в Дубае» Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: телеканал ТНТ  

Кто примет участие в новом проекте и каков денежный приз.

16 июня на канале ТНТ состоится премьера второго сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей.

Кто примет участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» 

В новых выпусках зрителей ожидает захватывающее противостояние двух команд: звездной и «народной». В звездном коллективе собрались люди, известные широкому кругу зрителей.   

Им предстоит пройти сложные испытания на силу, выносливость, смекалку, логику и ловкость. 

Уже по первому дню будет ясно, кто проведет время в роскошном отеле Дубая, а кто в жаркой пустыне. Каждую неделю проект будет покидать один из участников. В финале останутся двое самых сильных и достойных. На кону — десять миллионов рублей.  

В звездной команде участвуют Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и актер Вячеслав Чепурченко. Состав «народников» пока держится в секрете.

Идея создания шоу принадлежит Ляйсан Утяшевой и Павлу Воле, которые однажды чуть не потерялись в пустыне во время отпуска и придумали формат новой программы. Они же и вели первый сезон проекта, в котором победил Павел Мамаев. 

 Участники нового сезона шоу «Выжить в Дубае». Фото: телеканал ТНТ 

Не успел начаться второй сезон шоу, как в Сети уже начали обсуждать его участников и их взаимоотношения. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Что в Сети говорят о составе участников «Выжить в Дубае. Возвращение» 

Olga B: «Стоун на каждом реалити будет в новых романтических отношениях? То Вале Карнавал клялся в любви до гроба....Теперь Сысоевой в уши дует?»  

Никита Козырчиков (Урал): «Альфач, нельзя верить».

Алена Макарова: «Интереснее было бы заранее познакомиться именно с народной командой. Чтобы о каждом участнике иметь представление до начала шоу. 

Звезды все более-менее известны, во многих шоу уже снимались. А вот «народники» — намного интереснее! Болеть буду, разумеется, за народную команду».

Konfetka: «Одни и те же лица на каждом шоу, уже надоели по 10-му кругу по всем каналам прошлись. У нас что, других медийних личностей нет?» 

Вячеслав Чепурченко (на переднем крае). Фото: Global Look Press   

Экстра: «Если Воля опять будет тащить свою команду, то это будет очередным позорищем. А на наряды его жены смотреть невозможно — подиум для умственно отсталых». 

Наталия Ветрова: «По «Звездам в Африке» знаю, как могут Торнике и Стоун, борцы-умельцы. Чепурченко запомнился только тем, что был вечно голодный)) На остальных посмотрим в этой программе».

Светлана Ю: «Того и гляди, уведет старая шкура Сашку у Надьки» 

Виктор С: «Буду болеть за Джигана и за адекватных из народников. Ну остальные повторки. Звезд нет, что ли, в стране?» 

Яна Y: «Терпеть не могу Самойлову и тем более ее неадеквата. Смотреть не буду». 

 

Читайте также:

Читайте также