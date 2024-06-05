«Уведет старая шкура Сашку у Надьки»: в Сети обсуждают новое шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

16 июня на канале ТНТ состоится премьера второго сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» с ведущими Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей.

Кто примет участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В новых выпусках зрителей ожидает захватывающее противостояние двух команд: звездной и «народной». В звездном коллективе собрались люди, известные широкому кругу зрителей.

Им предстоит пройти сложные испытания на силу, выносливость, смекалку, логику и ловкость.

Уже по первому дню будет ясно, кто проведет время в роскошном отеле Дубая, а кто в жаркой пустыне. Каждую неделю проект будет покидать один из участников. В финале останутся двое самых сильных и достойных. На кону — десять миллионов рублей.

В звездной команде участвуют Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и актер Вячеслав Чепурченко. Состав «народников» пока держится в секрете.

Идея создания шоу принадлежит Ляйсан Утяшевой и Павлу Воле, которые однажды чуть не потерялись в пустыне во время отпуска и придумали формат новой программы. Они же и вели первый сезон проекта, в котором победил Павел Мамаев.