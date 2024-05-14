Надя Сысоева стала участницей реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ

Ляйсан Утяшева создала вместе с Павлом Волей свое успешное шоу про выживание. Первый сезон был отснят в Дубае, а второй в Самарканде. И недавно супруги отправились на съемки третьего сезона. Они несколько месяцев хранили молчание и не раскрывали подробностей. Но теперь стало известно, что уже скоро на ТНТ стартует новый сезон реалити, где участники звездной и народной команд вновь будут проходить сложнейшие испытания, чтобы выиграть главный приз — 10 миллионов рублей.

И оказалось, что одной из участниц шоу стала стала звезда Comedy Woman Надя Сысоева. Примечательно, что она впервые будет участвовать в таком проекте, но актриса сразу согласилась.

«В проекте «Выжить в Дубае. Возвращение» меня зацепил симбиоз физической и интеллектуальной силы, возможность проявить себя в разных испытаниях как командный игрок и наконец-то повод сказать друзьям: «Говорила же, что эта любовь к настольным играм мне когда-нибудь пригодится!» Это шоу меняет отношение к жизни и окружающим тебя людям. Конечно, я была не готова к своей силе и сама удивлялась, на что я способна. Это точно будет очень интересный сезон!» — призналась Надя Сысоева.

Напомним, что в этом шоу две команды соревнуются между собой. Каждый раз решается их судьба, так как одним придется спать под открытым небом, а другие попадут в роскошный отель. До финала смогут дойти только два человека, которые и поборются за денежный приз.