Чуйков признался в любви Муцениеце, а Зверев честно рассказал о сыне: чем еще удивили звезды на премии RU.TV

В Москве состоялось вручение музыкальной премии канала RU.TV. В этот раз дресс-кодом мероприятия стал белый цвет. И практически все звезды и журналисты соблюли его. В том числе и корреспондент Teleprogramma.pro, побывавшая на этом знаковом событии.
Агата Муцениеце и Иван Чуйков назвали друг друга крашами
Одними из первых на красной дорожке появились ведущие премии Агата Муцениеце и Иван Чуйков. Причем они не отходили друг от друга ни на шаг на протяжении всего своего общения с журналистами. Представители СМИ отметили, что, судя по соцсетям, Иван и Агата действительно часто проводят время вместе: гуляют с собакой, ходят друг к другу в гости.
«Многие говорят, что вас связывает нечто большее, чем дружба», — продолжали делать намеки работники пера и микрофона.
«А мы наснимали сторис на неделю вперед и выкладываем их каждый день. Поэтому у вас и возникает такое впечатление», — отметили ребята.
Затем представители СМИ попросили обоих назвать своих крашей — тех людей, которые им действительно нравятся. Так, Агата упомянула Диму Билана и Jony.
А Иван Чуйков вроде бы в шутку признался, что его краш — это Агата Муцениеце, после чего сама Агата упомянула и Ивана. Может, эта нежная дружба действительно перерастет в страстный роман? Чем шоу-бизнес не шутит…
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Сергей Зверев: «Лучше потратить деньги на благотворительность»
Затем все взгляды посетителей премии устремились на Сергея Зверева, который надел белый пиджак, расклешенные брюки и блестящую шляпу. Стилист подчеркнул, что эти вещи — из его базовой коллекции.
19 июля Сергей отметит свой день рождения. Правда, на вопрос, планируете ли вы закатывать пир на весь мир, Зверев отметил, что лучше потратит деньги на благотворительность, а сейчас же ему просто жалко убивать средства, которые и так достаются с большим трудом.
«Поэтому я считаю, когда у меня выбор: или фирменную одежду прикупить, или помочь детям — я помогу детским домам», — признался эпатажный стилист.
Сергей Зверев. Фото: Ольга Храбрых / Telepogramma.pro
Зверев не избежал и острых вопросов, касающихся сложных отношений с сыном, который, по слухам, хотел подать в суд на звездного отца. По словам стилиста, у сына своя жизнь, а него — своя. И эта тема ему не интересна. Мол, не хотел бы устраивать семейных разборок на музыкальной премии.
Кстати, отвечая на вопрос журналистов о хайпе года, Сергей Зверев вспомнил историю, как Сергей Лазарев не хотел фотографироваться с Анастасией Волочковой. Вскоре — как то ли женщина, то ли видение — появилась и сама Анастасия. И не одна…
Анастасия Волочкова пришла с мужчиной, который ей восхищался
Нет, не с Сергеем Лазаревым, который, кстати, тоже посетил красную дорожку, а со своим стилистом Джемалем Махмудовым. На ней было платье именно его авторства.
Джемал признался, что Волочкова — его муза. И работать с ней — одно удовольствие!
Анастасия Волочкова с любимым стилистом. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Рэпер ST купил черешню за миллион рублей»
Любовь и нежность на красной дорожке демонстрировали пара рэпер ST и телеведущая Ассоль Васильева. Александр Степанов даже придумал броский заголовок для статей представителей СМИ: «Рэпер ST купил черешню за миллион рублей». Может, эта ягода не простая, а золотая?
На самом же деле все оказалось гораздо проще. На днях музыкант снимал клип на песню «Минутами», в котором фигурировала и черешня. И после того, как Александр передал гонорар за съемки, ему отдали и оставшиеся ягоды. После этого артист стал шутить, что купил черешню за миллион рублей.
ST и Ассоль Васильева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Семейные дуэты и не только
На красной дорожке также позировали и другие звездные пары: Наталья Подольская и Владимир Пресняков, а также Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Юлия соблазняла своего мужа и других гостей премии коротким белым платьицем, которое открывало ее стройные ноги.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Но большинство известных женщин все же предпочло надеть длинные платья. Например, длинное приталенное платье с перчатками выбрала певица Юлия Савичева. Строчки из сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина: «А сама-то величава, выступает будто пава» — приходили на ум при виде Настасьи Самбурской.
Для выхода в свет Самбурская предпочла летящее полупрозрачное платье с пышным шлейфом, выгодно подчеркивающее ее грудь.
После красной дорожки селебрити по традиции переместились в зал, где и были озвучены результаты премии.
Итак, оглашаем весь список, представленный главным музыкальным каналом страны. Вот вам, пожалуйста!
Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Победители Русской музыкальной премии телеканала RU.TV:
- «Лучший старт RU.TV» — Amirchik;
- «Лучшая коллаборация» — Niletto, Олег Майами, Леша Свик «Не вспоминай»;
- «Лучшая группа» — Artik & Asti;
- «Лучшая песня» — Сергей Лазарев «Алый закат»;
- «Лучший видеоклип» — Дима Билан «Острой бритвой»;
- «Лучший певец» — МОТ;
- «Лучшая певица» — Мари Краймбрери;
- «Лучшее сольное концертное шоу» — Мари Краймбрери «Имя собственное»;
- «Лучший кавер/ремейк» — Сергей Лазарев и MIA BOYKA «Я это ты»;
- «Музыка в Сети» — Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT «Плохая девочка»;
- «Звездная семья года» — Владимир Пресняков и Наталья Подольская;
- «Трансформация года» — MIA BOYKA.
- Специальная номинация:
- «ФАН или ПРОФАН» — Давид Туров.
- Специальные призы:
- «Легенда российского шоу-бизнеса» — Иванушки International;
- «Голос молодого поколения» — Milana Star;
- «За вклад в развитие российского шоу-бизнеса» — Александр Шоуа (группа «Непара»);
- «Лучшая пара с экрана» — Николай Басков и Ирина Краус «Ты неотразима».
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