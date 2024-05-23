Чуйков признался в любви Муцениеце, а Зверев честно рассказал о сыне: чем еще удивили звезды на премии RU.TV

В Москве состоялось вручение музыкальной премии канала RU.TV. В этот раз дресс-кодом мероприятия стал белый цвет. И практически все звезды и журналисты соблюли его. В том числе и корреспондент Teleprogramma.pro, побывавшая на этом знаковом событии.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков назвали друг друга крашами

Одними из первых на красной дорожке появились ведущие премии Агата Муцениеце и Иван Чуйков. Причем они не отходили друг от друга ни на шаг на протяжении всего своего общения с журналистами. Представители СМИ отметили, что, судя по соцсетям, Иван и Агата действительно часто проводят время вместе: гуляют с собакой, ходят друг к другу в гости.

«Многие говорят, что вас связывает нечто большее, чем дружба», — продолжали делать намеки работники пера и микрофона.

«А мы наснимали сторис на неделю вперед и выкладываем их каждый день. Поэтому у вас и возникает такое впечатление», — отметили ребята.

Затем представители СМИ попросили обоих назвать своих крашей — тех людей, которые им действительно нравятся. Так, Агата упомянула Диму Билана и Jony.

А Иван Чуйков вроде бы в шутку признался, что его краш — это Агата Муцениеце, после чего сама Агата упомянула и Ивана. Может, эта нежная дружба действительно перерастет в страстный роман? Чем шоу-бизнес не шутит…

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Сергей Зверев: «Лучше потратить деньги на благотворительность»

Затем все взгляды посетителей премии устремились на Сергея Зверева, который надел белый пиджак, расклешенные брюки и блестящую шляпу. Стилист подчеркнул, что эти вещи — из его базовой коллекции.

19 июля Сергей отметит свой день рождения. Правда, на вопрос, планируете ли вы закатывать пир на весь мир, Зверев отметил, что лучше потратит деньги на благотворительность, а сейчас же ему просто жалко убивать средства, которые и так достаются с большим трудом.