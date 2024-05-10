Собчак в жакете из велюра утянула талию, Волочкова нырнула в океан за платьем из шифона, Ходченкова — в безразмерных джинсах, Кабо — в модном палаццо: майские образы звезд

Звезды отечественного шоу-бизнеса задают тон в моде. Вот, к примеру, Ксения Собчак вводит в моду приталенные жакеты. Телеведущая позировала на одном из мероприятий в шоколадном велюровом пиджаке с золотыми пуговицами. Этот оттенок не только омолаживал жену театрального режиссера Константина Богомолова, но и добавлял ее внешности пикантности. Золото и шоколад — идеальное цветовое сочетание, образ Ксении Собчак выглядит продуманным и дорогим.
Ксения Собчак в шоколадном жакете с золотыми пуговицами. Фото: соцсети героя публикации
Анастасия Волочкова позировала на Мальдивах в дизайнерском платье в пол с открытыми плечами. Этот наряд специально для нее сшила подруга балерины Елена Галицына. Бывшая прима-балерина Большого театра подчеркнула стройную изящную фигуру струящимся платьем из тонкого шифона с аппликацией из цветов. Анастасия Волочкова даже бросилась в океан, чтобы спасти этот наряд, когда платье унесло штормом с виллы, где оно сушилось под зонтиком. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro балерина призналась, что нырнула под воду, чтобы достать платье, которое оказалось в океане и чуть не утонула, нахлебавшись соленой воды.
Анастасия Волочкова в цветочном платье из шифона. Фото: соцсети героя публикации
А вот и street-лук от Светланы Ходченковой в многослойном исполнении. Актриса отдала предпочтение джинсам в стиле mom, которые на стройной фигуре Светланы смотрелись безразмерными. Ее образ дополнили кроссовки, плащ свободного кроя — объемный и тяжелый на вид, а также белая футболка оверсайз, шарф, кепка и очки. Узнать под всеми этими одеждами звезду отечественного кино оказалось не так-то просто даже прохожим. Видимо, Светлана оделась так, чтобы не привлекать внимания и не давать поклонникам автографы.
Светлана Ходченкова в джинсах и плаще. Фото: соцсети героя публикации
Еще один модный образ от Ольги Кабо из Калининграда, где актриса проводит майские каникулы. Она отдала предпочтение белоснежному аутфиту, примерив брюки-палаццо и свободный лонгслив.
Ольга Кабо в модный брюках-палаццо. Фото: соцсети героя публикации
Свой аутфит Ольга Кабо дополнила шарфом, прикрыв зону декольте и не забыла про имиджевые очки. Стильной деталью также стали кроссовки. У актрисы получился идеальный образ путешественницы.
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