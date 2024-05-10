Собчак в жакете из велюра утянула талию, Волочкова нырнула в океан за платьем из шифона, Ходченкова — в безразмерных джинсах, Кабо — в модном палаццо: майские образы звезд

Анастасия Волочкова позировала на Мальдивах в дизайнерском платье в пол с открытыми плечами. Этот наряд специально для нее сшила подруга балерины Елена Галицына. Бывшая прима-балерина Большого театра подчеркнула стройную изящную фигуру струящимся платьем из тонкого шифона с аппликацией из цветов. Анастасия Волочкова даже бросилась в океан, чтобы спасти этот наряд, когда платье унесло штормом с виллы, где оно сушилось под зонтиком. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro балерина призналась, что нырнула под воду, чтобы достать платье, которое оказалось в океане и чуть не утонула, нахлебавшись соленой воды.