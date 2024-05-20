Сергей Зверев о работе, личной жизни и Пугачевой: «Там они просто никто – третий сорт»

Появление эпатажного стилиста Сергея Зверева всегда становится целым событием. Ведь он умеет привлечь к себе внимание как никто другой.

Недавно Зверев в шляпе и пиджаке со стразами от отечественных дизайнеров стал гостем preparty премии Ru.TV и ответил на вопросы Teleprogramma.pro.

«Кто был всегда на слуху? Зайцев, Юдашкин, Зверев»

- Сергей, раньше вы занимались проблемами Байкала. А как сейчас обстоит с этим дело?

- Я и сейчас занимаюсь благотворительностью, общественными делами, помогаю тем, кому это необходимо. А Байкал надо спасать вечно, а не один раз. Спасение экологии – это ежедневный вопрос. Возможно, эту работу особо и не видно, но она есть.

- Год назад нас покинули великие кутюрье Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Вы видите сейчас их достойную смену?

- Я не знаю, как насчет смены. Пока я не вижу такого человека. Но если вы намекаете на меня, то кто из Советского времени был тогда на слуху? Зайцев, Юдашкин, Зверев.

А если говорить о нашем времени? Тоже Зайцев, Юдашкин, Зверев. Остальные же появились позже. Конечно, они талантливые. Но все равно заменить таких мастеров, как Зайцев и Юдашкин, просто невозможно.

«Вот попробуй меня заменить – убью»

- Так же, как и Аллу Пугачеву, наверное…

- Это же незаменяемые люди. Вот попробуй меня заменить – убью! Таких, как я, вообще не бывает! Их в природе нет!

- Вы бы хотели, чтобы Примадонна вернулась в Россию?

- Что касается меня, то все стрелки все время на меня переводят. Я буду только рад!

- Алла Пугачева ведь когда-то и помогла вам с продвижением…

- Вы понимаете, вы принижаете Аллу Борисовну в глазах общественности, даже меня, потому что Алла не продвинула меня. Алла дала мне другую жизнь! Это нечто большее!

Почему вы размышляете так мелко? Появился новый я! Открылись новые дарования. Обо мне с этой грани никто ничего не знал. Знала только она!