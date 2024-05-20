Сергей Зверев о работе, личной жизни и Пугачевой: «Там они просто никто – третий сорт»

Появление эпатажного стилиста Сергея Зверева всегда становится целым событием. Ведь он умеет привлечь к себе внимание как никто другой.
Недавно Зверев в шляпе и пиджаке со стразами от отечественных дизайнеров стал гостем preparty премии Ru.TV и ответил на вопросы Teleprogramma.pro.
«Кто был всегда на слуху? Зайцев, Юдашкин, Зверев»
- Сергей, раньше вы занимались проблемами Байкала. А как сейчас обстоит с этим дело?
- Я и сейчас занимаюсь благотворительностью, общественными делами, помогаю тем, кому это необходимо. А Байкал надо спасать вечно, а не один раз. Спасение экологии – это ежедневный вопрос. Возможно, эту работу особо и не видно, но она есть.
- Год назад нас покинули великие кутюрье Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Вы видите сейчас их достойную смену?
- Я не знаю, как насчет смены. Пока я не вижу такого человека. Но если вы намекаете на меня, то кто из Советского времени был тогда на слуху? Зайцев, Юдашкин, Зверев.
А если говорить о нашем времени? Тоже Зайцев, Юдашкин, Зверев. Остальные же появились позже. Конечно, они талантливые. Но все равно заменить таких мастеров, как Зайцев и Юдашкин, просто невозможно.
«Вот попробуй меня заменить – убью»
- Так же, как и Аллу Пугачеву, наверное…
- Это же незаменяемые люди. Вот попробуй меня заменить – убью! Таких, как я, вообще не бывает! Их в природе нет!
- Вы бы хотели, чтобы Примадонна вернулась в Россию?
- Что касается меня, то все стрелки все время на меня переводят. Я буду только рад!
- Алла Пугачева ведь когда-то и помогла вам с продвижением…
- Вы понимаете, вы принижаете Аллу Борисовну в глазах общественности, даже меня, потому что Алла не продвинула меня. Алла дала мне другую жизнь! Это нечто большее!
Почему вы размышляете так мелко? Появился новый я! Открылись новые дарования. Обо мне с этой грани никто ничего не знал. Знала только она!
Сергей Зверев. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
- А какие самые ценные советы дала вам певица?
- Советов было много. Но самое важное – тот момент, когда меня сметали из мира моды. И она это поняла!
Алла Борисовна сказала мне тогда: «Оставь, отпусти, они выберут сами. Ты больше, чем это вместе взятое. Просто будь суперзвездой. А потом ты увидишь, какая это все мелочь». А где эти люди? Нет этих людей!
Алла Борисовна больше, чем вы думаете, потому что в таком возрасте начинать все сначала – это тяжело.
Мне нужен был мощный пинок. И она мне его дала. Появился Зверев – суперстар.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«В моей жизни много всего происходит»
- А у вас самого есть ученики?
- Мои ученики – чемпионы мира, чемпионы Европы. У меня очень много учеников и последователей в Израиле, в Германии, в Голливуде.
- А вас в Голливуд приглашают?
- Да, приглашают. Мне все время пишут: «А что ты там еще делаешь?». Ты кого там ждешь? Ты почему до сих пор не уехал? Давай к нам в Голливуд.
Я думал над этим вопросом и сравнивал, как уехали мои друзья, знакомые – бизнесмены, их жены, олигархи, жены олигархов. Кто они были здесь? И кто они там…
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press
- Кто?
- Ну там они просто никто – третий сорт. Шестой, десятый! Это моя Родина! Здесь вся моя жизнь! Мои предки! Здесь все мои поколения!
У меня же есть родственники в Москве по папиной линии. Тут мой дом! Я не могу так. Я как раз и говорю: «Вот вы так можете, а я нет!».
- В прошлом году вы рассказывали нашему изданию о беспокойных соседях, которые двигают мебель у вас над потолком, играют на рояле. Сейчас эта история продолжается?
- Они так уверены в себе. И даже усилили процесс!
- А как вы с ними боритесь?
-А я никак не борюсь, потому что мне некогда. В моей жизни много всего происходит: то запись песни, то конкурс красоты, то концерт, то выступление, то здесь я в жюри. Здесь я пою, тут танцую. Мне что, разорваться, что ли?
Читайте также: