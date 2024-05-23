Раскрыта причина решения Кристины Асмус остричь волосы: «Имидж девушки с кукольной внешностью ей надоел»

Кристина Асмус решилась на кардинальное преображение и остригла свои длинные волосы. Актриса сделала стрижку под мальчика и призналась, что она ей очень нравится.
Как отмечает стилист
«Мне кажется, что этот типаж уже и самой Кристине поднадоел. И, конечно, ей хочется разнообразить образ. Поэтому появился новый стиль — архетип «драма», где больше жесткости, сексуальности. Может, даже какую-то агрессивность мы видим в преображении актрисы.
Мне нравятся яркие женщины, которые не боятся быть собой, говорить о своих правах и желаниях. И мне кажется, что образ, по крайней мере визуальный, вполне уместен и смотрится хорошо. Все вполне гармонирует», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
При этом она отметила, что любой имидж «надо уметь носить», и привела в пример умение ходить на высоких каблуках.
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Фото: соцсети Кристины Асмус
«Если вы надели туфли на каблуках, но не умеете на них красиво ходить, то будете как корова с седлом, грубо говоря. Это вас не украсит, женственности не добавит. Будем надеяться, что Кристина Асмус с этой ношей — новым имиджем — справится», — резюмировала Иванова.
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