«Модница недели». Битва мачех: Николаева в наряде-обереге, Брутян без аксессуаров и Алдонина из прошлого века

Сегодня под модным прицелом молодые и красивые мачехи – телеведущая Елена Николаева, актриса Зепюр Брутян, модель Ольга Алдонина. Эти дамы прекрасно ладят со своими падчерицами и пасынками. А как они одеваются? Оценила образы красавиц-мачех эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Елена Николаева: пуританский образ
Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева – мачеха дочери балерины Анастасии Волочковой. Ариадна живет в семье отца Игоря Вдовина и его молодой жены. На этом снимке Елена Николаева запечатлена во время ожидания второго малыша. Мальчик Роман появился на свет 8 мая.
Елена Николаева. Фото: соцсети Елены Николаевой
«Что можно сказать про образ Елены Николаевой, рассматривая его под модным углом, так это то, что total black — это всегда беспроигрышный вариант, черный всегда в моде.
Но черный цвет очень коварен и, чтобы получать восхищения, а не соболезнования, нужно уметь грамотно его комплектовать. Черный цвет — цвет драмы, и он требует контраста. Это может быть контраст в разнице фактур, текстур, плотности и прозрачности. Очень эффектно разбавлять образ прозрачными элементами или вырезами, разрезами подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей. Можно добавить контрастный акцент. Черный — идеальный фон для акцентных аксессуаров или красной помады. Главное, чтобы в образе была хотя бы одна, отличающаяся по цвету деталь.
А образ Елены Николаевой в черном монохроме больше напоминает пуританский, несмотря на модную сумочку, которая перекликается с ремешками туфелек, добавляя модного градуса. Елена блондинка, поэтому если бы она добавила в комплект черные солнечные очки или имиджевые очки в черной оправе, добавился бы тот самый контраст, и образ выглядел бы более эффектно и интересно.
А так все смотрится довольно скучно и плотно, тяжеловато для блондинки. Но если учесть, что Елена в тот момент находилась в «интересном» положении, можно предположить, что она специально создала такой образ как оберег (от сглаза), поскольку черный цвет помогает еще и держать дистанцию, так как поглощает свет, и это отпугивает на энергетическом уровне людей со слабой энергией и защищает того, кто носит черный цвет. Образ Елены и подходит под фразу: «Я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня». 9 баллов».
Зепюр Брутян: забыла про аксессуары
Актриса Зепюр Брутян приходится мачехой детям своего мужа Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. Она отлично ладит с Тимофеем и Мией. А что касается образов, то не всегда попадает в точку. Модные промахи случаются довольно часто, как, например, на этот раз.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press
«Зепюр Брутян — обладательница яркой внешности, поскольку в ее персональном стиле видна драма, и это позволяет ей блистать в черном монохроме без капли цвета. Черный монохром — это модно. Усиливает модный градус кожаная текстура ткани костюма. Кожаные вещи в самых модных фаворитах.
Хочу отметить и модный фасон брюк с расклешением книзу, хотя длина брючин в пол в тренде уже года 2-3, но не теряет своей актуальности. Однако образ выглядит незаконченным, не хватает аксессуарной группы. Аксессуары — это первое, на что обращаешь внимание. Именно они делают наш стиль целостным и индивидуальным. Именно они превращают обычный комплект одежды в стильный лук.
Не очень понятен стиль прически в виде косы в данном образе. К таким стрелкам на глазах и кожаному черному брючному костюму больше подошел бы просто высокий хвост, но это уже не столь важно, нежели отсутствие аксессуаров в образе.
Одним словом, есть красивая девушка, комплект одежды, который ей идет, правильно подобранный макияж, но для стильного, целостного образа не хватает аксессуаров. 8 баллов».
Ольга Алдонина: женственность из прошлого века
Ольга Алдонина – мачеха дочери Юлии Началовой Веры Алдониной. Как и две предыдущие участницы этой подборки, Ольга отлично ладит с дочкой своего мужа Евгения Алдонина. Но совсем не разбирается в моде.
Ольга Алдонина. Фото: соцсети Ольги Алдониной
«Образ Ольги Алдониной делает модным юбка с металлизированным блеском, поскольку одежда и аксессуары в блеске расплавленного золота или серебра — модный тренд. Усиливает модный градус юбки ее фасон А-силуэта и длина мини. Мини вновь в самых модных фаворитах. И конечно же, мини отлично сочетаются с сапогами-ботфортами, но при условии золотого правила — чем выше длина, тем ниже каблук.
В весенне-летнем сезоне 2024 в моде цветные носки, гольфы, гетры и, как следствие, сапоги с мягкими высокими голенищами, которые напоминают гольфы и гетры. И раз уж надеты ботфорты на высокой шпильке при мини-юбке, то такой романтический верх делает масло масленым (утрированную женственность), а образ — не модным. Его манера комплектации отсылает к 90-м. Несмотря на то, что в моду вернулась женственность, она вернулась в ином прочтении, нежели 20 или 30 лет тому назад...
Современная мода базируется на контрасте. Несмотря на то, что объемный цветок в виде украшения — это модный тренд, в данном образе акцент уже есть и он на ногах, поэтому здесь уместнее смотрелся бы объемный джемпер в цвет сапог или рубашка.
Тогда бы уравновесилась сексуальность ботфортов на шпильке в сочетании с короткой юбкой. Образ выглядел бы более благородным. Если бы сапоги не так сильно облегали ногу, были бы более свободными, голенища более форматированными, а каблук более низким, то тогда данный облегающий верх был бы более уместным, в духе современной тенденции. Дело в том, что сейчас недостаточно собрать воедино модные тренды или надеть модную вещицу, нужно создать целостный стильный образ, который делают модные детали и современная манера комплектации вещей и аксессуаров, поэтому 8 баллов».
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Подводим итоги
Увы, сегодня ни один образ не попал в десятку. Первое место у телеведущей и мачехи дочери Анастасии Волочковой Елены Николаевой, второе делят актриса Зепюр Брутян, мачеха детей Агаты Муцениеце, и Ольга Алдонина, которая приходится мачехой дочери Юлии Началовой Вере.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
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