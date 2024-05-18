«Модница недели». Битва мачех: Николаева в наряде-обереге, Брутян без аксессуаров и Алдонина из прошлого века

«Что можно сказать про образ Елены Николаевой, рассматривая его под модным углом, так это то, что total black — это всегда беспроигрышный вариант, черный всегда в моде.

Но черный цвет очень коварен и, чтобы получать восхищения, а не соболезнования, нужно уметь грамотно его комплектовать. Черный цвет — цвет драмы, и он требует контраста. Это может быть контраст в разнице фактур, текстур, плотности и прозрачности. Очень эффектно разбавлять образ прозрачными элементами или вырезами, разрезами подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей. Можно добавить контрастный акцент. Черный — идеальный фон для акцентных аксессуаров или красной помады. Главное, чтобы в образе была хотя бы одна, отличающаяся по цвету деталь.

А образ Елены Николаевой в черном монохроме больше напоминает пуританский, несмотря на модную сумочку, которая перекликается с ремешками туфелек, добавляя модного градуса. Елена блондинка, поэтому если бы она добавила в комплект черные солнечные очки или имиджевые очки в черной оправе, добавился бы тот самый контраст, и образ выглядел бы более эффектно и интересно.

А так все смотрится довольно скучно и плотно, тяжеловато для блондинки. Но если учесть, что Елена в тот момент находилась в «интересном» положении, можно предположить, что она специально создала такой образ как оберег (от сглаза), поскольку черный цвет помогает еще и держать дистанцию, так как поглощает свет, и это отпугивает на энергетическом уровне людей со слабой энергией и защищает того, кто носит черный цвет. Образ Елены и подходит под фразу: «Я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня». 9 баллов».