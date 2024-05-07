Бузова вырядилась в шорты, Королева — в шароварах, Чеботина в прозрачных туфлях засветила педикюр: наряды звезд на тусовке у Киркорова

Филипп Киркоров расположился на просторах в 1 гектар — на загородном участке у поп-короля отечественной сцены построен особняк, есть пристань с видом на Микянинскую пойму Москвы-реки, а также возведена часовня. Потратился бывший муж Аллы Пугачевой и на строительство трехэтажного гостевого домика с имитацией старинных итальянских фресок на фасаде — каждая комната в коттедже посвящена тому или иному живописному месту — Токио, Бали.
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Вот и на свой день рождения Филипп Киркоров созвал звездных гостей: поздравить именинника с подарками пришли — Яна Рудковская, Игорь Крутой, Тимур Хайдаров, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Наташа Королева с мужем Тарзаном, певица Валерия с Иосифом Пригожиным и многие другие. Звездные гости блистали на вечере кто в чем. Каждый постарался отличиться. Ведь сам Филипп Киркоров слывет законодателем мод. Себя певец в шутку называет жертвой моды. Он пришел в полный восторг, получив дизайнерскую сумку от Давида Манукяна, единственную в мире, а Григорий Лепс подарил певцу золотые очки из своей коллекции.
Филипп Киркоров с Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным. Фото: соцсети героя публикации
Певица Валерия оделась скромнее, но вместе с тем и элегантнее всех: она отдала предпочтение традиционной классике — белоснежной рубашке, которую она заправила в брюки свободного кроя в полоску. Акцентной деталью образа стал ремень, украшенный каменьями. К своему аутфиту поп-дива подобрала остроносые лодочки на шпильке. Иосиф Пригожин пришел в гости к поп-королю отечественной сцены в джинсах и белой рубашке, а также голубых кедах.
Филипп Киркоров с Яной Рудковской. Фото: соцсети героя публикации
Яна Рудковская в струящемся сарафане с воланами и жакете смотрелась рядом с Филиппом Киркоровым миниатюрной и стройной, словно тростиночка. На снимке не было видно олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который всюду сопровождает красавицу-жену. Наряд музыкального продюсера дополнили лодочки с бантиками и укладка в стиле легких волн. Образ получился нежным и утонченным.
Филипп Киркоров с Люсей Чеботиной и похудевшим Игорем Крутым. Фото: соцсети героя публикации
А вот Люся Чеботина блистала в полупрозрачной кофте с лифом и в кожаных брюках, ее лук дополнили прозрачные лодочки на шпильке. Желающие могли рассмотреть педикюр поп-дивы. За талию певицу приобнял похудевший Игорь Крутой, который не стал снимать кепку.
Филипп Киркоров с Ольгой Бузовой. Фото: соцсети героя публикации
Стройную фигуру умело подчеркнула Ольга Бузова. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна отдала предпочтение клетчатому жакету оверсайз и укороченным шортикам, показав подтянутые ножки без целлюлита. Певица дополнила свой лук туфлями с пряжками и декоративными вставкам в виде шипов.
Филипп Киркоров с Наташей Королевой и Тарзаном. Фото: соцсети героя публикации
Наташа Королева позировала в костюме под «зебру» в спортивном стиле со штанами-шароварами и в кроссовках. Муж певицы танцовщик Тарзан в белых брюках спрятался за Королеву, приобняв ее за талию.