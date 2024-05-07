Бузова вырядилась в шорты, Королева — в шароварах, Чеботина в прозрачных туфлях засветила педикюр: наряды звезд на тусовке у Киркорова

Филипп Киркоров расположился на просторах в 1 гектар — на загородном участке у поп-короля отечественной сцены построен особняк, есть пристань с видом на Микянинскую пойму Москвы-реки, а также возведена часовня. Потратился бывший муж Аллы Пугачевой и на строительство трехэтажного гостевого домика с имитацией старинных итальянских фресок на фасаде — каждая комната в коттедже посвящена тому или иному живописному месту — Токио, Бали.

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Вот и на свой день рождения Филипп Киркоров созвал звездных гостей: поздравить именинника с подарками пришли — Яна Рудковская, Игорь Крутой, Тимур Хайдаров, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Наташа Королева с мужем Тарзаном, певица Валерия с Иосифом Пригожиным и многие другие. Звездные гости блистали на вечере кто в чем. Каждый постарался отличиться. Ведь сам Филипп Киркоров слывет законодателем мод. Себя певец в шутку называет жертвой моды. Он пришел в полный восторг, получив дизайнерскую сумку от Давида Манукяна, единственную в мире, а Григорий Лепс подарил певцу золотые очки из своей коллекции.