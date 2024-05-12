Такая длина будет стройнить: эти три юбки идеально подойдут на лето женщинам 45+

Одним из самых женственных предметов гардероба являются юбки. Существует огромное количество фасонов, поэтому дамы могут подобрать именно то, что идет им. Однако после 45 лет некоторые женщины стесняются носить юбки. Стилист-имиджмейкер Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какие юбки актуальны и подойдут представительницам элегантного возраста.

«Хочется выделить три формы юбок, которые будут актуальны этим летом и подойдут для женщин 45+. На самом деле, они подойдут не только для этой возрастной группы.

Первая — юбка А-силуэта со складками. Либо юбка-баллон длины миди. Она отлично подойдет для фигуры типа «груша», так как будет корректировать зону бедер. Из-за объема юбки никто не увидит объема бедер.