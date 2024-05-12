Такая длина будет стройнить: эти три юбки идеально подойдут на лето женщинам 45+

Одним из самых женственных предметов гардероба являются юбки. Существует огромное количество фасонов, поэтому дамы могут подобрать именно то, что идет им. Однако после 45 лет некоторые женщины стесняются носить юбки. Стилист-имиджмейкер
«Хочется выделить три формы юбок, которые будут актуальны этим летом и подойдут для женщин 45+. На самом деле, они подойдут не только для этой возрастной группы.
Первая — юбка А-силуэта со складками. Либо юбка-баллон длины миди. Она отлично подойдет для фигуры типа «груша», так как будет корректировать зону бедер. Из-за объема юбки никто не увидит объема бедер.
Юбка-баллон. Фото: you-wanna.ru
Вторая — юбка-колонна. Она прямая либо длиной миди, либо длиной макси с разрезом спереди. Она может быть из денима или летней костюмной ткани. Такая юбка отлично будет смотреть в офисе и просто во время городских прогулок. Для 45+ такая юбка станет отличным вариантом. Будет смотреться стильно, актуально и будет стройнить.
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Юбки-колонны. Фото: freepik.com
Третья форма — юбка ярусами. Она самая модная и актуальная форма юбок на лето. Она может в длине быть макси или миди. Из-за ткани она будет суперски смотреться на молодой фигуре, если обыграть ее казаками в кантри-стиле. Также отлично будет смотреться на женщинах 45+.
Можно надеть любой топ, блузу, футболку. Это тоже будет смотреться стильно. Можно добавить соломенную сумку, плетеные сандалии. Это будет смотреться суперстильно и хорошо будет работать на коррекцию ног. Многие в этом возрасте стесняются ног, стесняются коленок. И когда длина такая, что перекрывает колени, то это отличная длина для такого возраста», — высказалась эксперт.
Ярусная юбка. Фото: freepik.com