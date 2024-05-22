В Сочи на VK Fest 2024 приедут «Звери», Cream Soda и Валя Карнавал

15 июня в Сочи состоится грандиозный музыкальный фестиваль VK Fest. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Организаторы заверяют, что каждый из гостей найдет развлечение по своему вкусу и возрасту.

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Парк науки и искусства «Сириус» в Сочи станет местом для проведения этого масштабного события. В рамках фестиваля выступят популярные исполнители: «Звери», Cream Soda, Ramil', Andro, Elman, Toni, Mona, Валя Карнавал, Юля Паршута и многие другие.

Помимо музыкальных выступлений гостей фестиваля ждут интересные лекции, интересные квесты, ярмарка сувениров.

Ранее рассказывалось, что услуга «все включено» в Сочи оказалась по карману тем, кто любит российский юг.