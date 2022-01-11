Киркоров — в США, а Собчак с Лепсом — в Куршевеле: как звезды продлили себе новогодние каникулы

Наши знаменитости после праздничных выходных отправились на Мальдивы, во Францию, Египет и США.

2022-й год окончательно вступил в свои права. На календаре — январь, а это значит, что каникулы остались позади. Впереди нас ждут рабочие будни, полные задач, вопросов и стрессов. Куда же без них.

Пока россияне настраиваются на рабочий лад и обсуждают прошедшие каникулы, кое-кто продолжает отдыхать. Teleprogramma.pro заглянула в соцсети к звездам, и теперь мы точно знаем, кому стоит завидовать 11 января.

Ольга Бузова на каникулах улетела во Францию, откуда пока не думает возвращаться. Певица покоряет Альпы и радует подписчиков видео со своими спусками. Надо признать, катается она мастерски.

В Альпах Ольга отметила Рождество и, вполне возможно, встретит Старый Новый год.

Ксения Собчак тоже проводит каникулы во Франции. Она почти каждый год отправляется в Куршевель.

Там же на Рождество на фестивале побывал Григорий Лепс. Ксении даже удалось спеть вместе с артистом одну из его популярных песен.

«В 16 лет я впервые приехала в Куршевель и останавливалась тогда в нижнем лагере в дешевеньком отеле. Русских тогда вообще не было, а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку. Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле. Прошло много лет. Любимый мною за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов. Но не для тех, кто понимает толк в качественном катании», — делится Ксения.

На склонах она проведет и первые рабочие дни 2022 года.

В горах Ксения не одна, но почему-то мужа на своей страничке она не показывает, а вот кадрами с Григорием Лепсом поделилась. Константин Богомолов тоже предпочитает не демонстрировать жену.

Зато поделился кадром с девушкой в горнолыжном костюме и шлеме. Снимок он подписал: «Анна и горы».

Подписчики сразу же засыпали режиссера вопросами: «Что за Анна и где Ксения?». Константин отвечать не стал, так что пользователям пришлось разбираться в загадке самостоятельно. Путем нехитрых изысканий установили, что Анна — дочь режиссера. Она составляет компанию отцу во время отдыха.

Филипп Киркоров вместе с детьми в США. Как говорит сам король российской эстрады, приехал подзарядить севшие батарейки. Первым делом семейство отправилось в Диснейленд.

«Традиционный визит в место, где я заряжаю свои «подсевшие аккумуляторы» за год: Universal и Disneyland! Три дня безудержного веселья и счастья… как для детей, так и для взрослых. Попали в мир детства и адреналина!» — делится артист.

Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться каникулами на ласковых побережьях Мальдив. Сюда балерина прилетает регулярно, и тоже для того, чтобы зарядить «севшие аккумуляторы». На этот раз знаменитость выбралась на отдых не одна, а в компании своего возлюбленного.

«Дорогие мои, мы с Сергеем наслаждаемся невероятным отдыхом в мальдивском райском месте! Нас тут ничто не заботит. Мы дорожим каждым мигом, проводимым вместе, и окружающей нас красотой. Сергей окружает меня вниманием и заботой, не оставляя ни на миг», — делится своим счастьем балерина.

Кстати, на Мальдивах отдыхает не только Анастасия Волочкова, но и Полина Гагарина. Одна из самых высокооплачиваемых артисток России тоже выбрала для отпуска райский уголок. С кем именно певица отправилась на Мальдивы — неизвестно, но судя по довольным кадрам с отдыха, компания у Полины очень приятная.

Позавидовать можно и Дане Борисовой. Она наслаждается солнцем Египта, активно демонстрирует свое подтянутое тело после липосакции и разбирается в психологических проблемах.

«Никогда особо не получалось быть хорошей мамой, вечно в обидах, в тяге, в комплексах, сама постоянно большой ребенок и хотела бы уделять дочке больше внимание, но всегда что-то мешало. Депрессия, занятость, ну и, конечно же, моя болезнь. А сейчас, спустя 4 года, часто замечаю, что и меня тянет к деткам, и они охотно тянутся ко мне», — рассуждает телеведущая.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале