«Сплав чего-то воздушного, нежного и благородного»: Полина Гагарина выступила на одной сцене с повзрослевшим сыном

На Первом канале в первый день года состоялся праздничный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». На этот раз в нем выходили на сцену не только ранее заявленные участники, но и специальные гости.
Так, Максим Галкин выступил вместе с сыном Гарри Галкиным.
Полина Гагарина вывела на сцену повзрослевшего красавца-сына Андрея Кислова. Четырнадцатилетний подросток перегнал по росту свою маму.
В шоу «Две звезды. Отцы и дети» Полина Гагарина исполнила песню «Зима», а сын аккомпанировал ей на рояле и периодически подпевал.
Члены жюри пришли в восторг от великолепного дуэта.
«Браво, браво, браво! Полина — гениальная красавица. Андрюша вырос. Стал мужичком. Это было талантливо и эстетично», — высказался Игорь Крутой.
«Это номер — сплав чего-то воздушного, нежного, благородного», – добавил Лев Лещенко.
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