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«Сплав чего-то воздушного, нежного и благородного»: Полина Гагарина выступила на одной сцене с повзрослевшим сыном

Четырнадцатилетний Андрей Кислов аккомпанировал звездной маме на рояле.

«Сплав чего-то воздушного, нежного и благородного»: Полина Гагарина выступила на одной сцене с повзрослевшим сыном
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

На Первом канале в первый день года состоялся праздничный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». На этот раз в нем выходили на сцену не только ранее заявленные участники, но и специальные гости.

Так, Максим Галкин выступил вместе с сыном Гарри Галкиным.

Полина Гагарина вывела на сцену повзрослевшего красавца-сына Андрея Кислова. Четырнадцатилетний подросток перегнал по росту свою маму.

В шоу «Две звезды. Отцы и дети» Полина Гагарина исполнила песню «Зима», а сын аккомпанировал ей на рояле и периодически подпевал.

Члены жюри пришли в восторг от великолепного дуэта.

Полина Гагарина с сыном Андреем
Полина Гагарина с сыном Андреем. Фото: кадр передачи «Две звезды. Отцы и дети»

«Браво, браво, браво! Полина — гениальная красавица. Андрюша вырос. Стал мужичком. Это было талантливо и эстетично», — высказался Игорь Крутой.

«Это номер — сплав чего-то воздушного, нежного, благородного», – добавил Лев Лещенко.

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