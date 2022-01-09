«Разглядываю новый путь»: Блиновская заявила об уходе из «Марафона желаний» после скандала с Собчак

Скандал, разразившийся после интервью Ксении Собчак с гуру марафонов, блогером Еленой Блиновской не утихает.

Пользователи Сети с жаром обсуждают детали этой беседы, которая была больше похожа на разборки.

Похоже, что после интервью и откликов на него, Елена Блиновская сделала для себя определенные выводы.

В своем микроблоге она выступила с неоднозначным заявлением, в котором пообещала пересмотреть некоторые подходы к работе.

Блиновская объявила, что готова отказаться от марафонов. Но при этом дала понять, что находится в поиске некоего нового пути.

«Друзья, поскольку я уже давно слышу свою душу, могу говорить это громко. Я ухожу! – заявила Елена Блиновская. — Да-да. Похоже, достаточно. Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но я уже чувствую, что эта миссия меня отпускает, и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать. Как будет еще точнее, не знаю. То есть знания для вас останутся. Марафоны останутся. Но они уже будет жить без моей энергии «здесь и сейчас»…. Мне пора идти дальше. Я протоптала эту дорогу огромному количеству гениев, среди них будут новые лидеры, и даже такие, как Блиновская. Что будет дальше со мной, не знаю. Я пока только разглядываю этот новый путь».

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