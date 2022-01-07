Андрей Григорьев-Аполлонов открыл магазин, а Дана Борисова поборола свой страх: звезды подвели итоги уходящего года

2021 год остался позади. По традиции в последний месяц года мы подводим итоги. Надо признать, что этот год, как и предыдущий, был не самым простым для нашей планеты. Тем не менее, мы научились жить в условиях пандемии и даже можем поделиться определенными радостными новостями.
Teleprogramma.pro попросила поделиться самыми знаменательными событиями уходящего Андрей Григорьева-Аполлонова, Дану Борисову, Никаса Сафронова и Никиту Джигурду.
Андрей Григорьев-Аполлонов, певец
Для музыканта из группы «Иванушки International» самым примечательным событием стал запуск своего бизнеса. Над этим же делом он планирует работать в новом, 2022 году.
«На самом деле самое приятное событие это открытие магазина «Рыжий» в Сочи. Тысяча мелочей, есть все. Это мой первый бизнес-проект и очень знаково для меня. Теперь я летаю пару раз в месяц в Сочи».
Дана Борисова, телеведущая
У Даны Борисовой 2021 год будет ассоциироваться с поездкой во Францию.
«У меня самое прекрасное воспоминание о поездке во Францию на «Форт Боярд». Буду вот это вспоминать, даже несмотря на испытания, мне все очень понравилось. Хотя я сразу была настроена скептически и первым делом спросила: «Как пройти в тюрьму»?
Там можно было отсидеться, но потом, когда попала туда, даже расстроилась. Я смогла справиться со своим главным страхом- стархом высоты.
А из неприятного — мама болела, лежала в реанимации 3 недели. Я уже надежду оставила, но, к счастью, все закончилось благополучно».
Никас Сафронов, художник
У Никаса Сафронова год был очень плодотворный. Вот только некоторые из событий:
«В этом году я получил Народного художника России. А еще прописал у себя в московской квартире Орнеллу Мути.
Мичуринские коллекционеры-ученые вывели сорт яблонь «Никас», и была посажена моя именная яблоневую аллею на набережной Свияги в Ульяновске.
Еще я стал деканом одного из факультетов УлГУ (Ульяновский государственный университет).
Построил площадку для спортивных тренировок в Ульяновске. Три раза привился и всех призываю к этому же».
Никита Джигурда, актер
Для Никиты Джигурды 2021-й — это год подведения итогов за последнюю пятилетку. Ему пришлось столкнуться с серьезными испытаниями и теперь все осталось позади.
«Из хорошего: я снялся в несколько интересных проектах. Вернул себе свое доброе имя, несмотря на то, что с 2016 года мой имидж был фактически убит и мало кто в шоу-бизнесе проходил через такие обвинения.
Тем не менее, ни одного уголовного дела не было возбуждено.
В 2016 году я перенес микроинсульт. Теперь могу сказать, что полностью восстановился. 2021 год это окончательно подтвердил.
А из неприятного — меня потрясло то, что многие чиновники и депутаты в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил заставляют людей вакцинироваться».
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