Андрей Григорьев-Аполлонов открыл магазин, а Дана Борисова поборола свой страх: звезды подвели итоги уходящего года

Teleprogramma.pro узнала у Никаса Сафронова, Никиты Джигурды, Андрея Григорьева-Аполлонова и Даны Борисовой, чем им запомнится 2021-й.

2021 год остался позади. По традиции в последний месяц года мы подводим итоги. Надо признать, что этот год, как и предыдущий, был не самым простым для нашей планеты. Тем не менее, мы научились жить в условиях пандемии и даже можем поделиться определенными радостными новостями.

Teleprogramma.pro попросила поделиться самыми знаменательными событиями уходящего Андрей Григорьева-Аполлонова, Дану Борисову, Никаса Сафронова и Никиту Джигурду.

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Андрей Григорьев-Аполлонов, певец

Для музыканта из группы «Иванушки International» самым примечательным событием стал запуск своего бизнеса. Над этим же делом он планирует работать в новом, 2022 году.

«На самом деле самое приятное событие это открытие магазина «Рыжий» в Сочи. Тысяча мелочей, есть все. Это мой первый бизнес-проект и очень знаково для меня. Теперь я летаю пару раз в месяц в Сочи».

Дана Борисова, телеведущая

У Даны Борисовой 2021 год будет ассоциироваться с поездкой во Францию.

«У меня самое прекрасное воспоминание о поездке во Францию на «Форт Боярд». Буду вот это вспоминать, даже несмотря на испытания, мне все очень понравилось. Хотя я сразу была настроена скептически и первым делом спросила: «Как пройти в тюрьму»? Там можно было отсидеться, но потом, когда попала туда, даже расстроилась. Я смогла справиться со своим главным страхом- стархом высоты. А из неприятного — мама болела, лежала в реанимации 3 недели. Я уже надежду оставила, но, к счастью, все закончилось благополучно».

Никас Сафронов, художник

У Никаса Сафронова год был очень плодотворный. Вот только некоторые из событий:

«В этом году я получил Народного художника России. А еще прописал у себя в московской квартире Орнеллу Мути. Мичуринские коллекционеры-ученые вывели сорт яблонь «Никас», и была посажена моя именная яблоневую аллею на набережной Свияги в Ульяновске. Еще я стал деканом одного из факультетов УлГУ (Ульяновский государственный университет). Построил площадку для спортивных тренировок в Ульяновске. Три раза привился и всех призываю к этому же».

Никита Джигурда, актер

Для Никиты Джигурды 2021-й — это год подведения итогов за последнюю пятилетку. Ему пришлось столкнуться с серьезными испытаниями и теперь все осталось позади.

«Из хорошего: я снялся в несколько интересных проектах. Вернул себе свое доброе имя, несмотря на то, что с 2016 года мой имидж был фактически убит и мало кто в шоу-бизнесе проходил через такие обвинения. Тем не менее, ни одного уголовного дела не было возбуждено. В 2016 году я перенес микроинсульт. Теперь могу сказать, что полностью восстановился. 2021 год это окончательно подтвердил. А из неприятного — меня потрясло то, что многие чиновники и депутаты в нарушение всех мыслимых и немыслимых правил заставляют людей вакцинироваться».

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