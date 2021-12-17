«Ксения – прекрасная женщина»: Богомолов рассказал о жизни с Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году. Все это время супруги живут душа в душу, часто появляясь на публике. Так, накануне они отметились на премьере фильма «Французский вестник».

46-летний режиссер не упускает возможности засыпать жену комплиментами.

«Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств. Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения – прекрасная женщина. Мне это в ней нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно», — сказал Богомолов в YouTube-шоу Ирины Безруковой «Начало».

Кроме того, Константин отметил, что он довольно закрытый в себе человек. Но Ксения смогла найти подход к мужу, поэтому он постепенно раскрывается.

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