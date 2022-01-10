«Яркие краски»: загорелая Волочкова в нюдовом бикини блеснула подтянутым телом

Анастасия Волочкова в компании нового возлюбленного отдыхает на Мальдивах. Экс-балерина публикует в своем инстаграме кадры с курортного острова, где нежится под лучами теплого солнца.

Красивым загаром блондинка похвасталась в своем инстаграме. Анастасия позировала в бикини нюдового оттенка.

«Яркие краски Мальдив», — написала Волочкова.

Фанаты отметили, что Анастасия прекрасно выглядит.

«Шикарная Настя, фотографии очень красивые! Богиня! Красивые купальники очень», — писали пользователи Сети.

Напомним, с бизнесменом Сергеем Волочкова закрутила роман после того, как оба побывали на шоу «Давай поженимся!». У него есть банный комплекс в Подмосковье. Также экс-балерина уже познакомилась с сыном возлюбленного.

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