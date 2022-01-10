Без фонограммы: как Бузова и Кока «отбирают хлеб» у музыканта в ресторане Куршевеля

Ольга Бузова решила в этом году не на шутку встряхнуть старый добрый Куршевель, где предпочитает отдыхать почтенная состоятельная публика. На курорт миллионеров поющая телеведущая сначала прилетела одна, а чуть позднее к ней присоединилась певица Клава Кока.

Девушки вдоволь накатались на местных трассах, кадры со склонов показали в своих микроблогах. Особое внимание они уделили вечеринке после насыщенного дня – оставшись в горнолыжных костюмах, девушки решили как следует повеселиться.

В какой-то момент им стало мало дискотеки, и они решили возглавить всю эту вечеринку, перехватив вокальную инициативу у местного музыканта.

Сначала Бузова, затем Клава Кока – девушки показали на видео, как без фонограммы «отбирают хлеб» у ресторанного исполнителя.

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