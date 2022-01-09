«Три дня безудержного веселья»: Филипп Киркоров оторвался вместе с сыном и дочкой в парках развлечений в Америке

Филипп Киркоров веселился как ребенок в компании своих детей Мартина и Аллы-Виктории.

Поп-король Филипп Киркоров новогодние каникулы проводит в Америке. Компанию звездному отцу составили его наследники – сын Мартин и дочь Алла-Виктория.

Вместе с детьми и друзьями Филипп Киркоров предался безудержному веселью во время посещения парков развлечений.

Эмоциями Филипп Киркоров поделился с подписчиками микроблога.

«Традиционный визит в место, где я заряжаю свои «подсевшие аккумуляторы» за год: Universal и Disneyland! Три дня безудержного веселья и счастья… как для детей, так и для взрослых. Попали в мир детства и адреналина! Настроение и атмосфера всегда зависит от компании. Спасибо моим замечательным друзьям за этот уикенд», — написал Филипп Киркоров.

Публикацию он сопроводил несколькими снимками, на которых предстал с детьми и друзьями. На всех фотографиях Филипп Киркоров излучает позитив и радуется, как ребенок.

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