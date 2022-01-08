«Выглядит прекрасно, в шикарной форме»: Григорий Лепс отдыхает в Куршевеле со старшей дочерью

Григорий Лепс отдыхает в Куршевеле со старшей дочерью Ингой и друзьями. На Рождество певец выступил на закрытой вечеринке для гостей курорта и по приглашению организаторов задержится во Франции еще на неделю.

«Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером. Выглядит прекрасно, в шикарной форме. Сказал, что и голос после похудения стал ярче и лучше. Сейчас весит 73 кг, но планирует сбросить еще три килограмма. Мы специально предложили ему остаться здесь на несколько дней, чтобы отдохнуть, покататься на лыжах, поиграть в бильярд, зарядиться энергией солнца и горных пейзажей», — поделился продюсер Максим Берин со «СтарХитом».

Григорий Лепс принял приглашение провести неделю на элитном курорте, отдохнув от новогодних корпоративов и шумихи о разводе с женой. Певец еще не уточнял причины разрыва. По слухам, Анна Шаплыкова закрутила роман на стороне.

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