«Надежда, ты огонь!»: Стриженова и Юдашкина поздравили Бабкину с 70-летием

51-летняя Екатерина Стриженова старается вести активный образ жизни. Так, Международный женский день знаменитость провела на Черном море. Супруг телеведущей — Александр Стриженов — порадовал избранницу поездкой в Крым. Таким образом, у артистки появилась возможность устроить себе мини-каникулы со своей второй половинкой. На время отпуска Екатерина побывала в Ялте, Севастополе и Балаклаве. По словам Стриженовой, им очень повезло с погодой. Так, телеведущая уточнила, что благодаря мужу она попала в лето.

Вернувшись домой, артистка не стала пренебрегать мерами предосторожности. Супруга режиссера и сценариста появляется на съемках в Останкино в защитных масках. С этим аксессуаром были замечены и другие знаменитости, среди которых Анастасия Шубская, Стефания Маликова, певица Жасмин, Мария Миронова, Влад Топалов, Гела Месхи, Яна Рудковская, Ольга Бузова и многие другие.

Примечательно, что, несмотря на занятость, Екатерина Стриженова нашла время на то, чтобы поздравить Надежду Бабкину с днем рождения. Еще 19 марта певица отметила свое 70-летие.

«Надежда, ты огонь! Столько людей заряжаются от этой неиссякаемой батарейки, так держать!!» — отметила телеведущая.

К словам артистки присоединилась и супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина. Примечательно, что дизайнер успел презентовать свою новую коллекцию в Кремлевском дворце. Мероприятие состоялось 8 марта. Среди приглашенных гостей на ежегодном празднике были замечены Кристина Орбакайте, Алсу, певица Жасмин, Витас, Дмитрий Дюжев, Елена Север и многие другие.